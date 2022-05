룰루레몬, ‘Be You Be Well 페스티벌’ 연다

프리미엄 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬(lululemon)은 다음달 18일 서울 잠원동 서울웨이브 아트센터에서 ‘Be You Be Well 페스티벌’을 개최한다고 25일 밝혔다.

룰루레몬은 지난해 코로나19로 인해 온라인으로 개최됐던 Be You Be Well 페스티벌을 올해 오프라인 행사로 진행하기로 했다. 각 운동 분야별 룰루레몬 앰배서더와 콘텐츠 크리에이터 등이 연사 및 트레이너로 참여한다. ‘무브(Move)’, ‘그로우(Grow)’, ‘커넥트(Connect)’를 주제로 총 30여 개의 다채로운 프로그램이 진행될 예정이다.

무브(Move) 프로그램에서는 요가, 런, 트레이닝, 크로스핏, 복싱, 댄스 등 다양한 종류의 운동 프로그램을 한자리에서 배울 수 있다.

그로우(Grow) 프로그램에서는 룰루레몬이 직접 개발한 자기 성장 워크숍을 진행한다. DJ의 에너지 넘치는 음악과 함께 룰루레몬 앰배서더뿐만 아니라 건강한 삶을 추구하는 사람들과 소통할 수 있는 ‘커넥트 존’은 또 하나의 즐길 거리이다.

룰루레몬 관계자는 “이번 Be You Be Well 페스티벌을 통해 참여자들이 ‘나다움’(Be You)을 찾고 더 많은 사람과 함께 연결되며 ‘건강한 삶’(Be Well)에 가까워질 수 있도록 웰비잉에 대한 접근성을 높이고자 한다”고 밝혔다.

Be You Be Well 페스티벌 티켓은 다음달 1일부터 네이버 예약을 통해 선착순으로 예매 가능하다.

한편 룰루레몬은 오늘날의 웰빙을 ‘신체적인 건강을 넘어 정신적, 사회적인 균형이 조화를 이루는 상태’라고 정의 내리고, 보다 건강한 사회를 만들기 위한 ‘글로벌 웰빙 리포트’를 매년 발간하고 있다.

장혜진 기자 janghj@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]