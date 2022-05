[부동산 단신] 5월 타운하우스 ‘분당이매 더스카이 52’ 분양 외

5월 타운하우스 ‘분당이매 더스카이 52’ 분양

경기 성남시 분당 이매동에 들어서는 타운하우스 ‘분당이매 더스카이 52’(조감도)가 이달 중 분양된다. 지하 2층∼지상 2층 규모의 1단지 22가구와 2단지 7가구 총 29가구로 조성되고, 모든 가구에 자동차 4∼6대를 수용할 수 있는 주차공간과 더불어 다채로운 수납공간을 설계했다. 도보 10분 이내 거리에 이매역(수인분당선·경강선)이 있고, 서울 강남권까지 20분대에 이동할 수 있는 경부고속도로 판교IC와 분당-내곡간, 분당-수서간 도시화 고속도로를 갖추고 있다. 견본주택은 이달 중 오픈할 예정이고, 자세한 사항은 분양 홈페이지에서 확인할 수 있다.

현대건설 ‘디에이치 게이트 32-8’ iF 디자인 본상 수상



현대건설이 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 ‘iF 디자인 어워드 2022’에서 서울 서초구 ‘디에이치 라클라스’의 주출입문 기둥 ‘디에이치 게이트 32-8’(사진)로 본상을 수상했다. 1953년부터 독일에서 개최된 iF 디자인 어워드는 ‘IDEA 디자인 어워드’, ‘레드닷 어워드’와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 현대건설은 iF 디자인 어워드는 2년 연속, 세계 3대 디자인상 4회 연속 수상에 성공했다. 현대건설의 디에이치 게이트 32-8은 세계적인 설치 예술가 박선기와 협업한 비정형 시설물이다. 공동주택 건물의 외벽에서 시작해 지상까지 흘러내리는 자연스러운 형태로 차별화된 외관 통합 디자인을 보여준 사례라는 평가를 받는다.

부천에 ‘소사역 한라비발디 프레스티지’ 166가구 공급



한라는 이달 중 경기 부천시 소사구 70-12번지 일대에 ‘소사역 한라비발디 프레스티지’(투시도)를 분양한다. 36층 2개 동으로, 전용면적 60㎡ 64가구와 78㎡ 102가구 등 총 166가구 규모다. 풍부한 일조량을 확보하고 실내 쾌적성을 높이기 위해 아파트 전체가 남향 중심으로 배치됐다. 홈네트워크와 결합된 IoT(사물인터넷), LED 조명도 설치된다. 단지는 지하철 1호선과 서해선이 지나는 소사역의 5번 출구와 맞닿아 있다. 2023년 서해선 대곡∼소사 구간이 개통되면, 소사역에서 부천종합운동장과 김포공항을 거쳐 일산 대곡역까지 연결된다. 단지에서 부원초·서울신학대·가톨릭대·성공회대·부천대 등의 학교와 세종병원·가톨릭대부천성모병원 등의 병원이 가깝다.

동부건설, 케이원 김포로직스 물류센터 공사 수주



동부건설은 SK에코플랜트와 함께 1998억원 규모의 케이원 김포로직스 물류센터(조감도) 신축공사 사업을 수주했다고 5일 밝혔다. 물류센터는 경기 김포시 학운5 일반산업단지에 있고, 연면적 18만347㎡, 지하 1층∼지상 10층 규모다. 공사기간은 다음달부터 2024년 5월까지다. 물류센터 공사는 정밀한 시공과 안전한 환경 조성이 요구되는 만큼 기술력과 시공 경험이 중요하다고 동부건설은 설명했다. 동부건설은 지난해 김포 한강신도시 물류센터 개발사업에 이어 이번 공사까지 수주를 따내며 특수 시공분야 영향력을 넓혀가고 있다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]