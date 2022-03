현대차가 미국 LA카운티미술관에서 설치미술가 바바라 크루거의 ‘Thinking of You. I Mean Me. I Mean You.’를 오는 7월17일(현지시간)까지 전시한다고 21일 밝혔다.

