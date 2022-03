미·호주·인도·일 쿼드 4국, ‘러시아 침공 반대’ 명시 불발 [특파원+]

기시다 후미오 일본 총리가 3일 도쿄 총리관저에서 미국·호주·인도·일본의 안보대화체인 쿼드 온라인 정상회의 참가하고 있다. 일본 내각공보실 제공

미국·호주·인도·일본의 안보대화체인 쿼드 (Quad) 4국 정상은 우크라이나 사태와 관련해 4일 온라인 회의 후 공동발표를 통해 모든 국가의 주권과 영토의 일체성을 존중받아야 한다면서도 러시아나, 러시아 침공을 명시하지 못했다.

조 바이든 미국 대통령과 스콧 모리슨 호주 총리, 나렌드라 모디 인도 총리, 기시다 후미오(岸田文雄) 일본 총리는 3일 오후 11시(한국시간)부터 70분간 온라인 정상회의 후 공동발표를 밝혔다. 4국 정상은 공동발표에서 “모든 국가의 주권과 영토의 일체성이 존중받고 군사·경제·정치적 강압이 없는, 자유롭고 개방된 인도태평양에 전념한다는 입장을 재확인했다”고 했다.

러시아 제재에 소극적인 인도가 포함됐기 때문인지 발표문에서 구체적으로 러시아나, 러시아의 침공을 명시하지는 않았다. 인도는 우크라이나에서의 러시아군 철군을 요구하는 유엔총회 결의에도 기권했다.

조 바이든 미국 대통령이 3일 워싱턴 백악관에서 미국·호주·인도·일본의 안보대화체인 쿼드 온라인 정상회의 참가하고 있다. 백악관 제공

일본 외무성은 별도 발표를 통해 4국 정상이 “이번과 같은 힘에 의한 일방적 현상 변경 시도(any attempt to unilaterally change the status quo by force)를 인도태평양 지역에서 용납할 수 없다는 것”에 일치했다고 밝혔으나 공식 공동발표에서는 ‘힘에 의한 현상 변경 시도’에 반대한다는 내용도 포함되지 않았다. 기시다 총리는 쿼드 정상회의가 끝난 뒤 총리관저에서 기자들에게 “힘에 의한 일방적 현상 변경을 인도태평양 지역에서 용납해서는 안 된다”는 인식에 일치했다고 주장했다.

쿼드는 공동발표에서 4국이 우크라이나 위기에 각각 대처하는 가운데 커뮤니케이션을 위한 채널을 제공하는 새로운 인도지원·재해구원 메커니즘을 구축하는 방안에 일치했다고 밝혔다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]