“징그러워 3번만 봤다”는 허성태에 “NO.1 코카인 댄서” 편지 전한 SNL

배우 허성태가 ‘SNL 코리아’ 측에게 감사 편지를 받았다.

18일 허성태는 인스타그램 스토리에 “You are the best crew SNL Korea forever”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 SNL 제작진이 최근 호스트로 출연한 허성태에게 전달한 메시 내용이 담겨 있다. 특히 공개된 감사 편지에는 “허성태 배우님, SNL 시즌2를 빛내주셔서 진심으로 감사드립니다. PS 허블리 선배님, 선배님은 NO.1 코카인 댄서♡”라는 내용이 담겨 눈길을 끌었다.

한편 지난 1월29일 공개된 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아 시즌2’ 6회에 호스트로 나서 각종 밈을 선보인 허성태는 당시 한 인터넷 방송인이 처음 온라인에서 선보여 화제가 된 이른바 ‘코카인 댄스’를 소화해 많은 화제가 됐다.

허성태는 자신이 선보인 코카인 댄스 영상이 178만 뷰를 달성한 것에 “예능 프로그램에서 처음 연기를 했는데, 많이 봐주셔서 감사하다”며 정작 본인은 해당 영상을 “징그러워서 3번만 봤다”고 전해 웃음을 자아냈다.

이어 “현장 가는 길에 유튜브로 남성 BJ 분의 영상을 보고, 포인트만 기억하고 현장에서 췄다. 모자 벗는 부분, 한쪽 어깨 드러내는 부분, 손으로 목 감는 부분 등 포인트만 기억하고 음악에 몸을 맡겼다”고 전했다.

허성태는 “섹시하다”는 반응에 대해 “전작인 넷플릭스 시리즈 ‘오징어게임’ 덕수 캐릭터를 위해 몸을 증량 했다가, 또 감량을 하면서 ‘약간 근육 아닌 근육’ 같은 것들이 보이는 착시현상 같다”며 “상의 노출 하는 것도 현장에서 알게 됐다. 전혀 준비된 몸이 아니였다”며 관심에 쑥스러워 했다.

