방탄소년단 제이홉, 美 ‘애스크 애니띵 챗’ 즉석 셔플댄스도 완벽

방탄소년단 제이홉

방탄소년단 제이홉(j-hope)의 순발력 넘치는 댄스 영상이 공개됐다.

24일 팬들에 따르면 미국의 유명 채팅 플랫폼 ‘애스크 애니띵 챗(Ask Anything Chat)’은 지난 20일 ‘BTS' JHOPE Shows Us How To Shuffle Dance’ 제목의 영상을 공개했다.

‘애스크 애니띵 챗’은 미국 최대 라디오 네트워크인 아이하트 라디오 주요 프로그램에 온라인 채팅을 독점 공급하고 있는 채팅 플랫폼이다.

이 영상은 2019년 11월 방탄소년단이 아이하트 라디오의 ‘모스트 리퀘스티드 라이브 애스크 애니띵 챗’에 출연했을 때 팬들이 보낸 질문에 답을 하는 장면으로 이제까지 공개된 적 없는 영상이다.

제이홉은 셔플 댄스라는 말이 나오자 곧바로 자리에서 일어나 춤을 추기 시작했다. 셔플 댄스는 발을 매우 빠르게 움직이는 것이 특징인 댄스 스타일이다.

제이홉은 여유로운 표정으로 공간을 최대한 활용하며 짧은 시간 동안 셔플 댄스를 선보여 모두를 놀라게 했다. 이를 지켜보던 방탄소년단 멤버들도 즉석에서 노래를 불러주며 함께 즐기는 모습을 연출했다.

‘애스크 애니띵 챗’은 제이홉에 대한 애정이 깊은 것으로 유명하다. 지난 1월에는 제이홉이 장난감에서 나는 소리를 묘사한 대목을 반복 편집해 벨소리 영상으로 특별 제작해 눈길을 끌기도 했다.

방탄소년단은 미국 LA 소파이 스타디움 콘서트와 미국 아이하트 라디오의 ‘2021 징글볼 투어’ 무대를 끝으로 올해 공식 일정을 마무리하고 장기 휴가에 들어간 상태다.

제이홉은 최근 패션 매거진과의 인터뷰를 통해 “최대한 빨리 ‘새로운 내 것을 만들고 싶다’라는 욕심을 품고 작업 중이다”라고 말해 새로운 솔로 작품에 대한 기대를 높였다.

추영준 기자 yjchoo@segye.com

사진= 빅히트뮤직 네이버포스트, 애스트애니띵챗 유튜브

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]