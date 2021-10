도심으로 감성 충만 ‘재즈캠핑’ 떠나볼까

서울 금천구가 뮤지컬 명곡 공연과 강연을 즐길 수 있는 ‘재즈캠핑’을 개최한다.



17일 금천구에 따르면 금천문화재단은 22일 오후 7시30분 금천뮤지컬센터 금천예술극장에서 ‘송 프롬 더 골든에이지’(Song from the Golden Age·황금기의 노래)를 부제로 한 기획공연 재즈캠핑을 준비했다. 관객들은 가을밤 재즈 뮤지컬 노래 모음을 감상하면서 브로드웨이 뮤지컬 전성시대를 체험할 수 있다.



이번 공연은 뮤지컬 황금기로 불리는 1940년대부터 1960년대까지 명곡들을 중심으로 구성했다. 오즈의 마법사 주제곡으로 유명한 ‘섬웨어 오버 더 레인보’(Somewhere over the rainbow·무지개 너머 어딘가에), 댄스뮤지컬 스윙타임의 대표곡 ‘더 웨이 유 룩 투나잇’(The Way you Look Tonight·오늘밤 모습 그대로), 뮤지컬 ‘마이 페어 레이디’의 ‘온 더 스트리트 웨어 유 리브’(On the Street Where you Live·그대가 사는 거리에서) 등을 선보인다.



공연은 재즈 라이브 연주와 함께 대표곡에 대한 소개를 곁들여 뮤지컬을 처음 접해본 주민들의 이해를 도울 계획이다. 도심 속 캠핑 분위기가 나도록 무대를 연출해 관객들이 소풍을 떠난 기분을 느끼도록 한다. 티켓은 금천문화재단 홈페이지 공연전시 게시판이나 유선으로 예매할 수 있다.

