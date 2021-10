LG유플러스는 지능형 교통체계(ITS) 분야에서 세계 최고 권위를 지닌 학술·전시대회인 제27회 ITS 세계총회에서 ‘기업부문 명예의 전당상’을 받았다고 17일 밝혔다. 명예의 전당상은 ITS 세계총회 이사진이 기술 발전 및 실행력, 미래리더십 등을 평가해 선정한다. 강릉시에서 국내 최대 규모의 ITS 구축사업을 수행 중인 LG유플러스는 ITS 혁신시스템과 서비스를 개발하고 국제무대에서 선도적인 역할을 한 공로를 인정받았다. LG유플러스의 이번 수상은 국내 기업으로는 2014년 한국도로공사에 이어 두 번째이며, 민간기업으로는 첫 수상이다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]