“당신의 놀이로 여러 삶이 파괴됐다”…어나니머스, 머스크 향해 경고 메시지

국제해커집단인 ‘어나니머스(Anonymous)’가 가상화폐 시장을 뒤흔드는 미국 전기차 회사 테슬라의 최고경영자(CEO) 일론 머스크에게 경고 메시지를 날렸다.

지난 6일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신들에 따르면 어나니머스는 전날(5일) ‘머스크에게 보내는 메시지’라는 제목의 유튜브 영상을 게재했다.

영상에서 어나니머스는 “가상화폐 시장에서 당신이 하는 놀이 때문에 여러 (사람들의) 삶이 파괴됐다”며 “소매 투자자 수백만명은 자신의 삶을 개선하고자 가상화폐에서 얻는 수익에 의존한다”고 말했다.

이어 “머스크가 암호화폐 시장에서 너무 큰 권력을 행사하지만, 그의 태도가 무신경한 것에 지쳤다”고 지적했다.

이들은 “남아프리카공화국 아파르트헤이트(인종차별정책) (산물인) 에메랄드 광산에서 훔친 자산 속에서 태어난 당신은 이를 절대 이해하지 못할 것”이라며 “세계 노동계층의 대다수가 무엇 때문에 힘들어하는지 감도 없을 것”이라고 꼬집었다.

머스크의 아버지는 엔지니어로 남아공에 있는 에메랄드 광산을 소유한 적 있다.

어나니머스는 “물론, 투자자들은 투자의 위험을 스스로 받아들여야 하며 가상화폐 변동성에 대비해야 한다는 점은 모두가 안다”면서도 “그러나 이번 주 당신(머스크)의 트윗들은 일반적인 노동자에 대한 경시를 명확히 드러냈다”고 비판했다.

아울러 “당신이 공공장소에서 떼를 쓰는 통에 노동자들이 자신들의 꿈을 청산했지만, 그 동안 당신은 수백만 달러 저택에서 밈(meme)으로 이들을 조롱했다”라고 덧붙였다.

이는 머스크가 자신의 트위터에 헤어지는 연인의 대화가 담긴 이미지와 함께 ‘#Bitcoin’ 해시태그, 비트코인을 나타내는 아이콘, 반으로 갈라진 하트 이모지를 함께 올린 것을 의미한다.

끝으로 어나니머스는 “당신은 이 안에서 당신이 제일 똑똑하다고 생각할지 모르지만, 이번엔 임자를 만났다(You may think you are the smartest person in the room, but now you have met your match)”며 “기대하라(Expect us)”는 말로 메시지를 마무리했다.

