[왕초보영어탈출 해커스톡] 하루 1분 기초 영어회화 (5월 28일) [왕초보영어탈출 해커스톡] 하루 1분 기초 영어회화 (5월 28일) I took a stand against the policy. / 전 그 정책에 반대했어요.