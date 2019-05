그룹 방탄소년단(사진)이 영국 런던 웸블리 스타디움 공연을 앞두고 현지 오디션 프로그램 ‘브리튼스 갓 탤런트’(Britain’s Got Talent)에 출연한다. 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 영국 ITV ‘브리튼스 갓 탤런트’는 25일(이하 현지시간) 공식 홈페이지와 SNS를 통해 방탄소년단이 이번 시즌 준결승 무대에 퍼포머 게스트로 출연한다고 알렸다.

방탄소년단은 준결승에서 새 앨범 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’(MAP OF THE SOUL: PERSONA) 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv)로 축하무대를 펼친다. 이번 시즌 준결승은 27일부터 31일까지 진행되며, 방탄소년단이 출연하는 방송 일정은 추후 공개된다. 방탄소년단은 이 무대를 통해 6월 1~2일 웸블리 스타디움에서 열릴 투어 열기를 고조시킬 전망이다.

이복진 기자 bok@segye.com