페이스북은 중독성을 지닌 소셜네트워크이다



에릭 시퍼(패트리아크 에퀴티 회장 겸 CEO)



페이스북 공동 창업자인 션 파커는 창업자들이 중독성 있는 소셜네트워크를 의도적으로 만들었다고 악시오스와의 회견에서 밝혔다. “그것이 우리 아이들의 뇌에 어떤 작용을 하는지 하나님만이 안다.”



만약 우리 뇌가 오피오이드 다음 1회분을 갈망하는 중독자처럼 페이스북에 중독되도록 프로그램되었다면 그것은 우리가 자유의지를 박탈당한, 스키너 이론에 입각한 로봇 인간이란 것을 의미하는가. 지금 페이스북은, 구직과 교육이수 능력의 부재나 혹은 가족의 부양자가 못 되는 핑계인가. 절대 아니다. 페이스북 중독은 미국의 역사를 형성한 책임과 자기 의지 및 자기 지시 불이행의 무료 통행증이 되어서는 안 된다.



일부 사람들은 페이스북의 주된 전략을 알고 난 다음, 실리콘밸리에 바탕을 둔 이 플랫폼을 제거하거나 혹은 담배 또는 3급 마약처럼 규제해야 한다고 주장한다. 그것이 우리의 포스트에 대한 호의적 반응과 논평을 통해 우리 뇌 안에서 도파민 반응을 자극하기 때문이라는 것이다. 이러한 피드백의 고리가 사람들의 참여를 유지시킨다. 이것이 오락산업과 도대체 어떻게 다른가. TV와 영화 및 뉴스는 사람들의 관심을 사로잡아 유지하며 신경화학적인 신바람을 동반한 강렬한 감정적 반응을 촉발하도록 프로그램되어 있다.



모든 TV쇼의 뛰어난 점은 관객의 관심을 사로잡는 데 통달한 것이다. 일부 사람들은 그것이 나쁘다고 말하겠지만, 제시된 내용에 따라서 누군가의 생활에 권능을 부여할 수 있는 정보를 추가시킬 경우 그 사람을 화면에 중독시키는 것이 나쁜 것일까.



페이스북 창립자들의 각종 동기와 전략에 의문을 표시하는 것은 공정하지만 한 걸음 더 나아가 그들의 동기를 담배산업의 동기와 비교하는 것은 언론자유와 자유의지 및 개인 책임의 기반을 무시하는 것으로 보이는 왜곡이다.



역주=오성환 외신전문위원 suhwo@segye.com



△be hooked on-:-에 중독된 △opioid:오피오이드, 아편 비슷한 마약 △hit:마약 1회분



△automaton:로봇 같은 사람, 자동장치 △provider:부양자 △not a chance:어림없다 △self-direction:자기 지시 △likes:좋아하는 것 △engaged:열중하는 △loop:고리



△emotionally charged:감정이 북받친 △empower:권능을 부여하다

In an interview with Axios, Facebook cofounder Sean Parker revealed the founders purposefully created a social network that’s addictive: “God only knows what it’s doing to our children’s brains.”If our brains are programmed to be hooked on Facebook like an addict craving his next opioid hit, does that mean we are Skinnerian automatons fleeced of our free will? Is Facebook now an excuse for being unable to get a job, an education, or the failure to be a good family provider? Not a chance. Facebook addiction mustn’t be a free pass for not exercising the accountability, self-will and self-direction that has formed the history of America.There are some who argue after learning of Facebook’s master strategy that the Silicon Valley-based platform should be taken away or regulated like tobacco or a Class 3 drug because it stimulates dopamine hits in our brains via likes and comments to our posts. This feedback loop is what keeps people engaged. How is this any different than the entertainment industry? TV, movies and news are programmed to captivate and hold your attention and strike an emotionally charged response with neurochemical fireworks.The greatness of any TV show is its mastery at capturing an audience’s attention. Some would say that is a bad thing, but depending on the content offered, is it bad to make someone addictive to his screen if it adds information that can empower his life?It’s fair to question the motives and strategy of the Facebook founders, but to then compare their motives to those of the tobacco industry, is a stretch that seems to ignore the foundations of free speech, free will and individual responsibility.