오비맥주(대표 배하준)가 4주간 진행된 대학생·취준생을 위한 마케터 교육 프로그램 ‘오비맥주 마케팅 스쿨’을 지난 26일 성황리에 마쳤다.

오비맥주는 ‘우리는 더 크게 환호할 미래를 위하여 큰 꿈을 꿉니다(We Dream Big to Create a Future with More Cheers)’라는 기업 가치처럼 마케터를 꿈꾸는 대학생들을 위해 지난 10월 ‘오비맥주 마케팅 스쿨’을 개설, 1기 수강생을 모집했다.

‘오비맥주 마케팅 스쿨’은 ‘2022 에피 어워드 코리아(Effie Awards Korea)’, ‘2022 방송광고 페스티벌’ 등 국내외 유수의 마케팅 어워드에서 대상 수상을 거듭한 오비맥주가 업계 최고의 마케팅 노하우 및 역량을 미래의 마케터들과 나누는 실무형 교육프로그램이다.

