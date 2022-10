2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 ‘BTS Yet To Come in BUSAN’ 포스터 일부. JTBC 제공

오는 15일 부산 연제구에 위치한 부산아시아드주경기장에서 펼쳐질 방탄소년단(BTS)의 공연을 화면으로도 접할 수 있을 전망이다.

14일 JTBC는 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 ‘BTS Yet To Come in BUSAN’을 생중계한다고 밝혔다.

이번 콘서트는 2030 부산세계박람회 유치를 기원하는 의미에서 기획됐다.

해외 여러 국가에서 팬덤을 형성하며 범세계적 스타로 거듭난 BTS의 멋진 무대는 K팝 뿐만 아니라 대한민국의 문화와 부산에 대한 세계인의 관심도를 높임으로써 2030 부산세계박람회 유치에도 기여할 것으로 기대된다.

이번 콘서트는 공연일 오후 6시부터 120여분간 생중계된다.

2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 ‘BTS Yet To Come in BUSAN’ 포스터. JTBC 제공

정재우 온라인 뉴스 기자 wampc@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]