유니클로, Uniqlo U 2022 FW 컬렉션 23일 출시

글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 오는 9월 23일, Uniqlo U 2022 FW 컬렉션을 출시한다.

에센셜에 대한 새로운 관점 (The Essentials with a Point of View)을 주제로 유니클로 아티스틱 디렉터인 크리스토퍼 르메르와 유니클로 파리 R&D 센터 팀이 함께 디자인한 이번 컬렉션은 미니멀리즘에 대한 고찰을 통해 보다 심도있는 견해를 제시한다.

이번 Uniqlo U 2022 FW 컬렉션은 기능성과 활용도에 특히 중점을 두고 제작해 시즌 내내 입을 수 있는 에센셜 아이템으로 여행 가방 하나에 모두 담을 수 있을 만큼 미니멀한 캡슐 컬렉션을 만들고자 하는 아이디어에서 출발했다.

이번 컬렉션은 남성복 및 여성복 디자인 팀이 협업하여 옷을 입는 것에 대한 현대적인 접근 방식을 반영했으며, 실용적인 포켓터블 롱 코트와 워크웨어에서 영감을 받은 유틸리티 쇼트 블루종 재킷 등 동일한 디자인에 사이즈만 다른 젠더리스 에센셜 아이템이 포함된 간결한 컬렉션을 창조해냈다. 박시한 실루엣과 여유로운 비율로 다양한 체형에 어울리며 남녀 제품 모두 손쉽게 레이어링이 가능하다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]