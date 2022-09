NYT “尹, 文 정부 남·북 정상회담 ‘정치적인 쇼’라 불러”

18일 오전 윤석열 대통령(오른쪽)과 부인 김건희 여사가 5박7일 일정으로 영국·미국·캐나다 3개국 순방을 떠나기 전 성남 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하며 인사하고 있다. 성남=연합뉴스

윤석열 대통령이 문재인 전 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 남북정상회담은 ‘정치적인 쇼(political show)’라고 강조했다.

미국 뉴욕타임스(NYT)가 17일(현지시간) 공개한 기사에서 윤 대통령은 문재인 정부 시절 이뤄진 남북정상회담을 이 같이 평가 절하했다. 윤 대통령은 5박7일 일정으로 영국·미국·캐나다 3개국 순방에 오르기 전 이 매체의 한국 주재 기자와 인터뷰를 진행했다.

NYT는 “김정은과 트럼프의 만남(하노이 북미정상회담)이 실패한 뒤, 북한은 대북제재에도 그들의 무기를 발전시켰다”며 “윤 대통령은 문 전 대통령과 김 위원장의 만남을 정치적인 쇼라고 불렀다”고 전했다. 이 매체는 “윤 대통령은 도널드 트럼프 전 미국 대통령과 김 위원장의 역사적인 정상회담을 마련했던 문 전 대통령의 외교 정책을 전면 뒤집기로 결정한 것처럼 보인다”고도 언급했다.

윤 대통령은 문 전 대통령을 “교실에서 한 친구(북한)에게만 사로잡힌 학생(student obsessed with only one friend in his classroom: North Korea) 같아 보였다”고 말하는가 하면, 문재인 정권이 미국과 중국 사이에서 모호한 자세를 취했다고 강하게 비판했다.

그리고는 “나는 예측 가능성을 추구할 것”이라며 “한국은 미국과 중국간의 관계에서 더욱 분명한 입장(more clear position)을 취할 것”이라고 윤 대통령은 강조했다는 게 NYT의 전언이다.

한편 퇴임 후 ‘잊혀진 사람’으로 살고 싶다던 문 전 대통령은 ‘9·19 남북군사합의 4주년’을 하루 앞둔 18일 한반도 평화와 비핵화를 ‘겨레의 숙원’으로 강조하면서 퇴임 후 처음으로 현안 관련 메시지를 냈다.

윤건영 더불어민주당 의원실 보도자료를 통해 이날 공개된 축사에서 문 전 대통령은 “한반도 평화와 비핵화는 한순간도 포기할 수 없는 겨레의 숙원”이라며 “민족 생존과 번영의 길이며 세계 평화와 안정에 결정적으로 기여하는 길”이라고 밝혔다.

문 전 대통령은 “아쉽게도 하노이 회담 결렬 후 한반도 평화프로세스는 교착됐고, 남북과 북미 간 대화에서 더 이상 의미 있는 진전을 이루지 못했다”면서 “한반도에 평화를 제도화하는 것, 지속가능한 평화를 정착시키는 게 얼마나 어려운 과제인지 절감한 시간이었다”고 아쉬움도 드러냈다.

남북합의에 대해서는 “정부가 바뀌어도 마땅히 존중하고, 이행해야 할 약속”이라며 “7·4 공동성명, 남북기본합의서, 6·15 선언, 10·4 선언, 판문점선언, 평양공동선언 등은 모두 어려운 여건 속에서도 역지사지하며 허심탄회한 대화와 협상을 통해 만들어낸 역사적 합의”라고도 강조했다. 보수와 진보 정부를 통틀어 결실 맺은 남북 간 합의를 윤석열 정부가 존중하고 이를 이행해야 한다는 점을 역설했다는 분석이 일부에서 나왔다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

