헌법재판소 ◆임용 △헌법연구관 박혜영 전찬기
국무조정실·국무총리비서실 ◆신규 선임 △정무협력비서관 이충현△시민사회비서관 윤치업
과학기술정보통신부 △감사담당관 정진현△코로나19대응과장 김형수△인공지능기반정책과장 최동원△정보보호기획과장 박준국△디지털방송정책과장 권은태△공공에너지조정과장 장홍태△혁신행정담당관 도우동
문화체육관광부 △국립국악원 기획운영단장 윤순호
농림축산식품부 ◆과장급 승진 △홍보담당관 이강석△검역정책과장 정미영△동물복지정책과장 김세진△국립농산물품질관리원 농업경영체과장 방도혁△〃 제주지원장 김선범 ◆과장급 전보 △규제개혁법무담당관 유미선△빅데이터전략담당관 이연숙△농촌재생에너지팀장 윤광일△공익직불정책과장 김재형△국제협력총괄과장 김철△농업통상과장 강효주△수출진흥과장 이용직△식생활소비진흥과장 최호종△농기자재정책팀장 문태섭△농림축산검역본부 운영지원과장 김수일△〃 기획조정과장 문석호△〃 동물보호과장 김전호△〃 수출지원과장 고경봉△〃 위험관리과장 박희수△〃 인천공항지역본부 휴대품검역1과장 송인달△〃 영남지역본부 축산물위생검역과장 김희중△〃 중부지역본부장 이상혁△국립농산물품질관리원 운영지원과장 김지현△〃 소비안전과장 최남근△〃 원산지관리과장 강희중△〃 인증관리과장 안규정△〃 강원지원장 이종태△〃 충북지원장 조백희△국립종자원 운영기획과장 안종락△〃 식량종자과장 방문진△〃 품종보호과장 김종필△〃 전북지원장 김병준△〃 경북지원장 김규욱△〃 경남지원장 정병석△국무조정실 파견 기술서기관 김정욱△외교부 주아랍에미리트연합국(UAE)대사관 기술서기관 조장용
환경부 ◆국장급 전보 △대변인 정은해△정책기획관 이창흠△기후변화정책관 안세창△물통합정책관 박재현△자원순환국장 정선화△낙동강유역환경청장 홍동곤 ◆과장급 전보 △규제개혁법무담당관 정명규△온실가스종합정보센터 기획총괄팀장 신석효△국립야생동물질병관리원 질병감시팀장 남병언△낙동강유역환경청 유역관리국장 이준희△영산강유역환경청 유역관리국장 장정익△〃 환경감시단장 이영채△국립생물자원관 유전자원정보관리센터장 배문환△기후변화정책관실 국제협력과장 정경화△국립환경인재개발원 교육기획과장 홍가람
해양수산부 ◆실장급 승진 △기획조정실장 전재우△해양정책실장 송명달
공정거래위원회 ◆과장급 전보 △대통령비서실 전출 홍형주△대통령비서실 파견 박정웅△서비스업감시과장 한경종 ◆과장급 승진 △대통령비서실 파견 구태모
법제처 ◆부이사관 전출 △대통령비서실 권준율 ◆과장급 파견 △대통령비서실 안은경 ◆서기관 파견 △대통령비서실 최지훈 ◆과장급 전보 △법제정책국 법령정비과장 배개나리△행정법제국 법제관 정용복△법령해석국 법령의견제시과장 서홍석△법제지원국 자치법규입안지원과장 박송이
우정사업본부 △서울지방우정청 서울강동우체국장 유현아△전남지방우정청 광주우편집중국장 고영표
예술의전당 △공연예술본부장 서고우니△감사실장 박민정△공연사업부장 유연경
수출입은행 ◆부서장급 승진 △남북협력총괄부장 탁재호△디지털전환추진반장 유기열△창원지점장 안상선△인사부 소속 수석(연수) 안병호 김재화 ◆부서장급 신규 보임 △남북교류협력부장 전행렬△구미출장소장 이연희 ◆부서장급 전보 △심사평가단장 이태균△재무관리부장 최정훈△바이오서비스금융부장 차승원△인프라금융부장 심재선△자원금융부장 김환우△중소중견금융총괄부장 이형주△강남수출중소기업지원센터장 옥영철△중소중견영업부장 김관△서아시아부장 서정화△리스크관리부장 정현수△윤리준법부장 안상훈△해양프로젝트금융부장 김주홍△국제투자실장 김상훈△경협증진부장 하두철△대구지점장 양구정△청주지점장 서희정
한국생명공학연구원 △환경질환연구센터장 이선진
한국산업기술시험원(KTL) ◆신규 보임 △고객지원본부장 송상훈△표준사업개발센터장 맹근호△공업물리표준센터장 이민수△중국시험소장 송광재
이화여대 ◆전보 △법학전문대학원장 정현미△사회복지대학원장 정순둘△임상바이오헬스대학원장 겸 임상보건융합대학원장 겸 약학대학장 곽혜선△교육혁신센터장 이현주△중앙도서관장 정은경△박물관장 장남원△자연사박물관장 박중기△출판문화원장 주소현
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