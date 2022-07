'위대한 약속, We Go Together'란 주제로 27일 서울 동대문구 동대문디자인플라자 알림1관에서 열린 6.25전쟁 유엔군 참전의 날 기념식에서 리틀엔젤스 단원들, 미8군과 국방부 군악대원들이 참전국과의 우정을 위한 대합창을 하고 있다.

허정호 선임기자 hoya@segye.com [ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

20220727521479

0104010100000

0

0

[포토] 6·25전쟁 유엔군 참전의 날 기념식 "위대한 약속 We Go Together"

세계일보

허정호

a3c4b578-aad3-45ab-9f65-f867f6d3d932

hoya@segye.com