삼성, BTS와 함께 ‘보라 퍼플’ 새 폴더블폰 출시 알린다

삼성전자가 공개한 신제품 폴더블폰 홍보 영상의 일부. 삼성전자 제공

내달 공개될 삼성전자의 전략 스마트폰 ‘갤럭시Z’ 시리즈 신제품 홍보 영상에서는 BTS(방탄소년단)도 함께할 전망이다.

최승은 삼성전자 부사장(MX 사업부 마케팅팀장)은 27일 작성한 사내 기고문에서 “방탄소년단의 신곡 ‘옛 투 컴’(Yet to Come)을 담은 최신 폴더블(Foldable smartphone) 영상을 미국 뉴욕의 타임스퀘어를 비롯해 전 세계 곳곳의 랜드마크를 통해 선보일 예정”이라고 밝혔다.

최 부사장은 또 새 폴더블폰 공개를 예고하는 캠페인 ‘더 위대하게’를 시작할 것이라며 “‘보라 퍼플’을 기념하는 물결이 전 세계에 펼쳐진다”고도 언급했다.

영상은 내달 11일 오전 5시에 공개된다.

삼성전자에 따르면 영상 중 방탄소년단은 올해 출시를 앞두고 있는 스마트폰 ‘갤럭시Z 폴드4’(Galaxy Z Fold4) 관련 정보가 공개된 직후 등장할 예정이다.

삼성전자는 이번에 기획한 제품 공개 행사인 ‘삼성 갤럭시 언팩 2022’(Samsung Galaxy Unpacked 2022: Unfold Your World)가 온·오프라인의 형태로 모두 진행된다는 점도 강조했다.. 제품 발표회는 온라인 생중계되고, 간담회는 뉴욕에서 열린다.

제품을 직접 체험할 수 있는 행사는 뉴욕의 주요 상업 지역인 맨해튼 미트패킹 디스트릭트(Meatpacking District)와 영국 수도 런던의 유적지이자 번화가인 피카딜리 서커스(Piccadilly Circus)에서 내달 중순쯤 열릴 예정이다.

삼성전자는 이번에 선보일 신제품의 색상인 ‘보라 퍼플’에 대해서는 “한국어 ‘보라’와 영어 ‘퍼플’(Purple)을 조합한 명칭을 전 세계적으로 동일하게 사용할 것”이라고 밝혔다.

보라는 방탄소년단을 상징하는 색이기도 하다.

더불어 이 색을 적용한 ‘갤럭시 S22 보라 퍼플’은 내달 10일 한국을 비롯해 미국과 유럽 등 전 세계에 동시 출시할 예정이라고도 전했다.

앞서 삼성전자는 2020년부터 방탄소년단과 언팩 행사를 통해 꾸준히 협업을 이어왔다. 지난 2월 열린 갤럭시S22 시리즈(일반·플러스·울트라) 행사 때는 멤버 7명 전원이 출연해 바다 생물 보호의 중요성을 강조하기도 했다.

한편 삼성전자의 신제품 홍보 영상에서 듣게 될 방탄소년단의 ‘Yet to Come’은 지난 6월10에 발매된 앤솔러지 앨범(비정규 베스트 앨범) ‘프루프’(Proof)의 타이틀 곡이다. 이 노래는 ‘당신의 최고의 순간은 아직 오지 않았다’(You and I, best moment is yet to come) 등의 가사를 통해 미래를 향해 힘차게 도약한다는 내용을 담고 있다.

삼성전자의 스마트폰 신제품 홍보 영상에 등장할 예정인 방탄소년단 멤버들. 연합뉴스

정재우 온라인 뉴스 기자 wampc@segye.com

