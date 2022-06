현대카드 슈퍼콘서트, 2년 7개월 만에 개최…빌리 아일리시 초청

전세계 최정상급 아티스트의 공연을 국내에서 선보이며 화제몰이를 해 온 '현대카드 슈퍼콘서트'가 2년 7개월만에 재개된다. 이번 콘서트 주인공은 '빌리 아일리시'(Billie Eilish)다.

현대카드는 오는 8월15일 오후 8시 서울 고척스카이돔에서 '현대카드 슈퍼콘서트 26 빌리 아일리시'를 개최한다고 23일 밝혔다. 현대카드 슈퍼콘서트는 코로나19가 본격화하기 전인 2020년 1월 '퀸'(Queen) 공연이 마지막이었다.

빌리 아일리시는 2015년 13세 나이로 데뷔한 뒤 세계적 스타로 떠올라 ‘괴물 아티스트’로 불린다. 2019년 발표한 첫 정규 앨범 'WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?'로 2020년 18세에 제62회 그래미 어워드에서 그래미 역사상 최연소 아티스트로서 최우수 신인상과 올해의 레코드, 올해의 노래, 올해의 앨범 등 5관왕에 올랐다.

빌리 아일리시는 대중성과 음악성을 동시에 겸비한 아티스트라는 평가를 받는다. 그가 발표한 곡들이 전세계 음원사이트에서 730억회 이상 스트리밍 되는 진기록을 세웠다. 코첼라(Coachella), 글래스톤베리(Glastonbury) 등 세계적인 음악 페스티벌을 포함한 여러 글로벌 무대에서 안정적인 라이브 무대를 선보여 왔다.

이번 슈퍼콘서트는 지난해 5월 발표한 두번째 정규 앨범 'Happier Than Ever' 월드 투어의 하나다. 지난 2월 미국에서 시작해 북미와 유럽 공연에서 전석 매진 행렬을 이어 온 이번 투어는 오는 8월 한국을 포함해 아시아 지역에서 진행된다.

빌리 아일리시 측은 이번 콘서트 티켓 판매 수익의 일부를 환경단체 리버브(REVERB)에 기부할 예정이다. 티켓 1장당 1달러가 기부된다. 리버브는 기부된 금액을 배출된 온실가스를 줄이는 등 환경오염으로 인한 기후변화 문제를 해결하는데 사용할 계획이다.

현대카드로 결제 시 20% 할인(1인 최대 2매)된다.

티켓은 인터파크와 예스24에서 구매할 수 있다. 현대카드 소지자 대상 사전 예매는 다음달 5일 정오 시작된다. 일반 예매는 이튿날인 7월6일 정오부터 가능하다.

김예진 기자 yejin@segye.com

