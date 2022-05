해리빅버튼 이성수, 솔로 음반 ‘Only Lovers Left Alive’ 26일 발매

하드록 밴드 ‘해리빅버튼’의 프론트맨인 하드 로커 이성수가 오직 그의 목소리와 어쿠스틱 기타 만으로 만들어낸 색다른 감성의 첫 솔로 앨범 ‘온리 러버즈 레프트 얼라이브(Only Lovers Left Alive)’를 오는 26일 발매한다.

이번 앨범에는 동명 신곡 ‘온리 러브즈 레프트 얼라이브’를 타이틀 곡으로, 해리빅버튼의 앨범에 수록되었던 ‘펀 이즈 펀앤드 돈 이 돈(Fun is Fun and Done is Done)’ ‘트러스트 게임(Trust Game)’ ‘컨트롤(Control)’이 새롭게 편곡돼 담긴다.

이성수는 “팬데믹이라는 긴 터널을 지나 오면서 우리가 힘없이 쓰러지지 않고 버틸 수 있었던 것은 바로 ‘사랑’이라는 힘 때문이 아니었을까”라며 “누군가를 또는 무언가를 사랑함으로써 우리는 더 강해질 수 있다는 것을 잊지 않았으면 좋겠다”고 앨범 발매의 감회를 전했다.

음원은 26일 공개되며, 음반은 다음달 3일에는 예스24, 알라딘, 교보문고 등 각종 음반 판매 사이트를 통해 구입할 수 있다.

이성수는 과거 헤비메탈 밴드 ‘크래쉬’와 펑키한 하드코어 밴드 ‘스푼’에서 세련되고 묵직한 기타 플레이를 보여줬다. 지난 2011년 하드록밴드 ‘해리빅버튼’을 결성, 2012년 KBS2 ‘탑밴드2’에 출연했다.

지난해에는 사단법인 코드의 윤종수 변호사와 함께 팬덱믹으로 위기에 처한 공연장을 돕기 위한 ‘우리의무대를지켜주세요’ 캠페인을 기획해 진행했다.

이복진 기자 bok@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]