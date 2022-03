尹 ‘용산 이전’ 반대 53.7% vs 찬성 44.6% [리얼미터]

윤석열 대통령 당선인이 집무실을 용산 국방부 청사로 이전하겠다고 밝힌 가운데, 국민 절반 이상은 이전에 반대하는 것으로 23일 나타났다.

리얼미터가 미디어헤럴드 의뢰로 대통령 집무실 이전에 대한 여론을 조사한 결과, '반대한다'는 응답이 53.7%(매우 반대 43.2%, 반대하는 편 10.6%)로 집계됐다.

'찬성한다'는 응답은 44.6%(매우 찬성 30.4%, 찬성하는 편 14.3%)로, 반대 의견이 찬성 의견보다 9.1%포인트 많았다. '잘 모르겠다'는 응답은 1.6%였다.

지역별로는 광주·전라(반대 85.2% vs 찬성 12.4%)가 가장 반대 의견이 높았고, 대전·세종·충청(59.4% vs 38.3%)과 부산·울산·경남(58.5% vs 38.5%), 인천·경기(53.7% vs 45.7%)에서도 과반을 넘겼다.

반면, 대구·경북(반대 39.4% vs 찬성 60.6%)과 서울(39.0% vs 58.4%)은 찬성 의견이 높아 대비됐다.

연령대별로는 고령층을 제외한 대부분의 연령대에서 반대가 다수였다. 40대(반대 62.2% vs 찬성 37.8%)의 반대 의견이 가장 높았고, 만18~29세(59.9% vs36.0%), 50대(56.1% vs 43.9%), 30대(54.9% vs 43.3%)가 뒤를 이었다.

60대(반대 46.3% vs 찬성 49.7%)도 찬반 양론이 팽팽했고, 찬성이 높은 것은 70세 이상(38.3% vs 61.7%)이 유일했다.

더불어민주당 지지층(반대 93.6% vs 찬성 4.2%)과 진보층(83.6% vs 14.2%), 중도층(55.7% vs 42.8%), 무당층(57.1% vs 42.9%)은 반대가 압도적이었다.

찬성 의견은 국민의힘(반대 16.8% vs 찬성 82.9%)과 국민의당(24.8% vs 73.1%)지지층, 보수층(27.3% vs 71.7%)에서 높았다.

이번 조사는 지난 22일 하루 전국 만 18세 이상 6547명에게 접촉해 최종 500명이 응답(응답률 7.6%)했다. 무선(97%)·유선(3%) 무작위 생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기(RDD) 자동응답 방식으로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다.

