방탄소년단 'N.O' 뮤비, 유튜브 1억뷰 돌파…통산 36번째

그룹 방탄소년단(BTS)이 2013년 발표한 곡 'N.O' 뮤직비디오가 유튜브에서 1억 뷰를 돌파했다.



13일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 미니 1집 'O!RUL8,2?'의 타이틀곡인 'N.O' 뮤직비디오는 이날 낮 12시 36분께 유튜브에서 조회 수 1억 회를 넘어섰다.



BTS가 발표한 뮤직비디오 가운데 36번째로 1억 뷰를 달성한 것이다.



소속사 측은 "통산 36번째 억대 뷰 뮤직비디오를 보유함으로써 한국 가수로서 1억 뷰 이상 뮤직비디오 최다 보유 기록을 자체 경신했다"고 설명했다.



'N.O'는 강렬한 비트와 드럼 사운드가 돋보이는 곡이다.



뮤직비디오는 '더는 나중이란 말로 안 돼 / 더는 남의 꿈에 갇혀 살지 마'라는 가사를 보여주듯 천편일률적인 사고방식을 주입하는 세력에 맞서 탈출을 감행하는 멤버들의 모습을 담았다.



BTS 뮤직비디오 가운데 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)와 'DNA', '다이너마이트'(Dynamite)가 각각 14억 뷰를 넘었고 '피 땀 눈물', '불타오르네'(FIRE) 등 히트곡들도 억대 조회 수를 기록 중이다.

