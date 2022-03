메르세데스-EQ 계약 고객 대상 ‘X ECO’ 캠페인 전개

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 울프 아우스푸룽)가 메르세데스-EQ 전 라인업(The New EQA, The New EQS) 계약 고객에게 친환경 가습기를 증정하는 ‘메르세데스-EQ X ECO’ 캠페인을 진행한다고 2일 밝혔다.

한성자동차 ‘메르세데스-EQ X ECO’ 캠페인은 고객과 함께 환경을 생각하는 취지의 행사다. 메르세데스-벤츠의 차세대 전기 모빌리티인 순수 전기차 메르세데스-EQ를 테마로 KAIST ID+IM 연구실이 디자인 재능 기부를 하고 월드비전이 수혜자를 선택해 판매 수익금을 기부하는 사업인 ‘나눔 프로젝트’와 함께 한다.

캠페인 기간에 한성자동차 공식 전시장에서 메르세데스-EQ 전 라인업을 계약하는 고객에게는 나눔 프로젝트 3차 상품인 친환경 가습기 ‘러브팟(lovepot)’을 증정하여 고객과 함께 지속 가능한 미래 환경을 위한 메시지를 전달하고자 한다. 해당 캠페인은 가습기 재고 소진 시 종료된다.

