신한은행, ‘신한 SOLverse 메타금융스토리’ 실시

신한은행이 메타버스 플랫폼을 활용한 초등학생 대상 금융교육 프로그램 ‘신한 SOLverse 메타금융스토리’를 시행한다고 10일 밝혔다. 신한 SOLverse 메타금융스토리는 신한은행이 지난해 금융권 최초로 메타버스 플랫폼에 금융교육장을 구현한 프로그램이다.

신한 SOLverse 메타금융스토리에 참여한 초등학생들은 메타버스 플랫폼에서 본인의 아바타를 이용해 △저축 필요성 △투자 이야기 △투자 게임 △금융 OX퀴즈 등의 프로그램을 체험하고 금융지식을 습득할 수 있다.

초등학생 4∼6학년 어린이 누구나 참여할 수 있으며 2월26일과 3월5일에 각 2회차씩, 총 4회차 교육이 메타버스 플랫폼 게더타운에서 진행된다.

참여를 원하는 초등학생들은 신한금융그룹의 통합 금융교육 온라인 플랫폼인 ‘신한이지’를 통해 오늘 오후 3시부터 회차별 15명씩 선착순으로 접수할 수 있다.

신한은행 관계자는 “신한금융그룹(회장 조용병)의 ESG 슬로건인 ‘Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)’를 기반으로 대한민국의 미래가 될 세대에 올바른 금융관을 심어주기 위해 재미있는 맞춤형 금융교육으로 기획한 프로그램이다”라며 “앞으로도 ‘신한 SOLverse 메타금융스토리’ 외에 디지털 기술을 활용한 흥미로운 금융교육 콘텐츠를 세대별로 확대 제공할 예정이다”고 말했다.

