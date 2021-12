유니버스X오마이걸, 신곡 ‘Shark’ 국내 음원차트 1위 석권

엔씨소프트는 글로벌 팬덤 플랫폼 유니버스(UNIVERSE) 신곡 오마이걸의 ‘샤크(Shark)’가 주요 음원차트 최상위권에 안착했다고 26일 밝혔다.

지난 23일 유니버스 앱 및 각종 음원사이트를 통해 공개된 오마이걸 ‘샤크’는 발매 직후 벅스 실시간 차트 1위를 비롯해 24일 오전 9시 기준 멜론 TOP100에 76위에 오르며 ‘최정상 걸그룹’의 저력을 또 한 번 보여줬다.

뿐만 아니라 오마이걸은 국내뿐만 아니라 해외 차트에서도 음원 강자다운 파워를 과시했다. 신곡 ‘샤크’로 아이튠즈 탑 K팝송 차트 핀란드 2위, 호주 5위에 올랐으며 일본 12위, 홍콩 13위, 인도네시아 17위, 미국 27위 등 현재 글로벌 차트에서 상위권 진입 순항 중이다.

유니버스 열네 번째 신곡 ‘샤크’는 오마이걸 특유의 밝은 에너지와 중독성 넘치는 후렴구로 뜨거운 호응을 얻고 있다. 특히 오마이걸의 다채로운 매력이 담긴 뮤직비디오는 한 편의 뮤지컬 영화와 같은 영상미로 팬들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

유니버스는 지난 1월 IZ*ONE(아이즈원) ‘D-D-DANCE’, 2월 조수미·비 ‘수호신(Guardians)’, 3월 박지훈 ‘Call U Up (Feat. 이하이) (Prod. Primary)’, 4월 (여자)아이들 ‘Last Dance (Prod. GroovyRoom)’, 5월 강다니엘 ‘Outerspace (Feat. 로꼬)’, AB6IX ‘GEMINI’, 7월 CIX ‘TESSERACT (Prod. 후이, Minit)’, 더보이즈(THE BOYZ) ‘Drink It’, 몬스타엑스(MONSTA X) ‘KISS OR DEATH’, 9월 아스트로(ASTRO) ‘ALIVE’, 우주소녀 ‘너의 세계로(Let Me In)’, 10월 위아이(WEi) ‘반 고흐의 밤 (Starry Night) (prod. dress)’, 11월 드리핀(DRIPPIN) ‘VERTIGO’, 12월 오마이걸 ‘Shark’까지 완성도 높은 음악으로 올 한해 ‘믿고 듣는 뮤직 콘텐츠’로 입지를 확고히 하고 있다

