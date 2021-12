Coffee라고 불리는 이유에 대하여 [박영순의 커피 언어]

커피가 아랍 전역으로 퍼져 나간 데는 이슬람 신비주의적 분파인 수피교(Sufism)의 역할이 컸다. 커피가 식욕을 떨어뜨려 금욕주의를 실천하는 데 도움이 됐다. 커피인문학 제공

불리는 이름마다 사연이 담겨 있다. 커피와 관련한 명칭마다 그 의미를 헤아려 마음에 새기는 데에서 커피애호가의 길은 서서히 열리기 시작한다. Coffee. 왜 우리는 커피라고 부르고 표기하는 것일까? 속뜻을 알기 위해 Coffee 자체의 어원을 따져보는 것은 소용이 없다. 터키 또는 네덜란드의 말을 소리나는 대로 가져가 알파벳으로 표기한 것이기 때문이다.



옥스퍼드 사전은 커피의 어원을 “16세기 후반 터키의 카흐베(Kahveh)와 아랍의 카와(qahwa)가 네덜란드의 코피(koffie)를 거쳐 coffee가 됐을 것”이라고 간략하게 적어 놨다. ‘coffee’라고 적힌 최초의 인쇄물은 윌리엄 페리가 1601년 출간한 페르시아 여행기이다. 그는 1599년 시리아의 알레포를 지날 때 투르크인들이 방석을 깔고 앉아 ‘카흐베’라는 검은 음료를 나눠 마시며 이야기하는 장면을 묘사했다. 페리는 이 음료가 겨자씨처럼 생긴 씨앗으로 만들어지는데, 벌꿀술처럼 뇌에 영향을 끼쳐 사람들을 취하게 만드는 것 같다고 적었다.



17세기에 들어서면서 아라비아반도와 레반트 지역, 이라크, 이란 등 커피를 마시는 이슬람권역을 여행하는 유럽인들이 급증했다. 그들은 시커먼 음료를 마시는 현지인들을 보고 제각각 자기 나라의 발음대로 부르는 바람에 표기가 다양해졌다. 영국인들은 대체로 카오우아(Chaoua), 카오나(Chaona), 코아우아(Coaua), 코파(Coffa) 등으로 표기했다. 모두 음차한 것이기 때문에 영어 이름만으로는 어떤 의미가 담겼는지 알 수 없다. 커피 속에 담긴 의미를 알기 위해선 투르크인 또는 아랍인들의 생활 속으로 들어가야 한다.



앨런 케이는 논문 ‘커피의 어원: 검은 음료(The Etymology of Coffee: The Dark Brew)’에서 아랍어를 추적했다. 그는 ‘카와(Qahwah)’라는 배두인들의 용어가 16세기 오스만 투르크에 의해 카흐베(Kahve)로 불렸으며, 이를 네덜란드 상인들이 ‘코피(koffie)’라고 표기한 사실을 밝혀냈다.



아랍어 카와는 음료를 빚은 열매나 나무와 같은 원재료를 의미하는 게 아니다. 카와는 ‘식욕이 없다(to have no appetite)’ 또는 ‘배고픔을 없앤다(to lack hunger)’는 아랍어 카히야(Qahiya)에서 비롯됐다. 무슬림은 신과 직접 소통하기를 소망한다. 신과 자신 사이에 중재자가 필요 없다는 신념에서 이슬람에는 성직자가 없다. 적어도 이슬람이 기원한 7세기부터 16세기까지 무슬림은 성직자 없이 스스로 구도의 길에 나서는 수도자임을 자처했다. 특히 신비주의자로 분류되는 수피교도들은 금욕주의를 실천하며 신과 접촉하는 순간을 갈망했다.



쓴맛과 텁텁함으로 식욕을 떨어뜨리는 검은 음료를 이들은 카와라 부르며 소중하게 여겼다. 허기가 극단에 달해 정신이 혼미해져야 신을 만날 수 있는 황홀경에 빠질 수 있기 때문이다. 이슬람교도들이 조상으로 여기는 아브라함이 ‘신의 친구’라는 반열에 오를 수 있던 것이 잠을 자지 않고 계속 기도했기 때문이라고 여긴 신념도 커피 전파에 한몫을 했다. 아브라함을 본받아 밤새 기도하려는 수피들에게 각성효과로 졸음을 쫓아주는 커피는 ‘신이 내린 음료’와 다를 바 없었던 것이다.



커피에는 검은색이라는 의미도 담겼다. 아랍어의 어근 ‘Qhh’는 ‘검은색(dark color)’을 뜻하는데, 카와에는 이 뜻도 담겨 ‘색이 검은 와인’을 뜻한다. 커피 문화를 부흥시킨 이슬람에게 커피는 신에게 나아가기 위한 검은 음료다. 현대적 의미에서 커피는 ‘본질에 다가가기 위한 검은 음료’다.

