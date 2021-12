디아지오코리아(대표 댄 해밀턴)의 프리미엄 진 브랜드 텐커레이 넘버텐(Tanqueray No.10)이 연말 시즌을 맞아 리미티드 패키지를 출시하고, 유명 칵테일 바 ‘뽐’과 컬래버레이션 메뉴를 선보이는 ‘All I Want for Christmas is Tanqueray No.10’ 크리스마스 캠페인을 전개한다.

이번 캠페인은 소비자들에게 텐커레이 넘버텐 진을 특별하게 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 홀리데이 시즌을 앞두고 선보이는 한정 패키지와 이벤트가 소비자들의 연말을 더욱 즐겁고 풍성하게 만들어 줄 것으로 기대된다.

텐커레이 넘버텐 브랜드 담당자는 “더 많은 고객들이 텐커레이 넘버텐을 특별하게 경험해 보실 수 있도록 이번 크리스마스 캠페인을 진행하게 됐다”며 “홀리데이 시즌인 만큼 텐커레이 넘버텐 리미티드 패키지와 시그니처 칵테일로 좋은 추억을 만드시기를 바란다”고 말했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]