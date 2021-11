삼성카드, 10년 만에 브랜드·상품체계 개편

삼성카드가 10년 만에 브랜드와 상품 체계를 새롭게 개편했다고 3일 밝혔다.



신규 브랜드는 ‘취향’에 중점을 두고 전면 개편됐고, 새로운 상품 브랜드인 ‘삼성 iD 카드’도 선보였다. 이 카드에는 ‘나의 정체성을 반영한 나를 알고, 나를 담고, 나를 말해주는’ 카드라는 의미를 담아냈다.



삼성카드는 ‘iD 카드’의 첫 상품으로 ‘삼성 iD ON 카드’와 ‘삼성 iD ALL 카드’(사진)를 공개했다.



‘삼성 iD ON 카드’는 온라인 생활이 중심인 고객들에게 더 큰 혜택을 제공하기 위한 상품으로, 온라인 간편결제, 해외 결제 시 3% 결제일 할인을 전월 이용금액에 따라 최대 1만원까지 받을 수 있다. 커피전문점, 배달앱, 델리 중 매월 가장 많이 쓴 영역에서 30% 결제일 할인을 전월 이용금액에 따라 최대 1만원까지 받을 수 있다. 교통과 이동통신, 스트리밍에서 이용하면 10% 결제일 할인을 전월 이용금액에 따라 최대 2만원 제공한다.



‘삼성 iD ALL 카드’는 오프라인 선호 고객을 위한 상품으로, 할인형과 포인트형 중 하나를 선택하여 신청할 수 있다. 먼저 할인점, 백화점, 슈퍼마켓 중 매월 가장 많이 쓴 영역에서 5% 결제일 할인이 전월 이용금액에 따라 월 최대 1만원까지 제공된다. 주유, 이동통신, 아파트 관리비 이용 금액에 대해서는 2.5% 결제일 할인을 전월 이용금액에 따라 월 최대 1만원까지 제공한다. 포인트형의 혜택과 조건은 위와 동일하며 결제일 할인 대신 포인트 적립으로 상품 서비스를 제공한다.



두 상품 모두 고객별 소비패턴에 따라 카드 상품에는 없는 혜택을 추가 제공하는 ‘취향저격 혜택’도 매월 받아볼 수 있다. 두 상품의 연회비는 모두 2만원이며, 연간 최대 48만원 이상의 혜택을 받아볼 수 있다.

