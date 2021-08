은성수 “코로나 위기 극복 성과, 코인 과열 경고는 작심 발언”

은성수 금융위원장이 30일 정부서울청사 금융위원회 대회의실에서 이임식을 마치고 직원들에게 손을 흔들고 있다. 금융위원회 제공

은성수 금융위원장이 지난 임기 2년간 코로나19 위기 극복에 기여한 점을 가장 큰 성과로 꼽았다.

은 위원장은 30일 이임식에서 “전 세계적인 팬데믹 상황에서 ‘175조원+@’라는 역대급 규모의 금융안정대책을 통해 시장불안을 조기에 잠재웠다”며 “신속하고 과감한 정책대응으로 자영업자‧중소기업은 유동성 고비를 넘길 수 있었고, 기간산업 연쇄도산, 대규모 고용불안을 막을 수 있었다”고 자평했다.

이어 오픈뱅킹과 마이데이터 산업 도입 등 금융 혁신의 모멘텀을 확충한 부분과 법정 최고금리 인하, 중금리대출 확대 등 서민금융 분야에서의 성과도 언급했다. 그는 “위기는 항상 사회적 약자들에게 더 큰 상흔을 남긴다”며 “불행과 어려움으로부터 개인의 삶을 보호하는 것도 금융의 중요한 역할”이라고 강조했다.

은 위원장은 임기 동안 공매도와 가상자산 등 여러 논란의 중심에 서기도 했지만, 그때마다 소신을 굽히지 않는 모습을 보였다.

이임식에 앞서 기자실을 방문한 은 위원장은 임기 중 자진사퇴를 촉구하는 국민청원이 제기됐던 것과 관련해 “개인적으로 유쾌한 일은 아니었지만, 20·30대의 분노는 이해한다”고 밝혔다. 은 위원장은 비트코인 가격이 8000만원 선에 이르는 등 가상자산 과열이 극에 달했던 지난 4월 국회 정무위원회에 출석해 “(젊은이들이) 잘못된 길로 가면 어른들이 얘기해줘야 한다”고 밝힌 바 있다. 이 발언 탓에 은 위원장의 사퇴를 촉구하는 국민청원이 제기돼 20만명이 넘는 찬성을 받았다. 그는 당시 발언에 대해 “미리 내용을 준비해갔으나 발언하는 과정에서 약간 흥분했다”면서도 “실언이 아니라 ‘마음먹고 한 얘기’였다”고 말했다.

은 위원장은 2016년 한국투자공사(KIC) 사장에 취임했을 때 공직의 한 선배로부터 받은 덕담으로 이임사를 마무리했다. 은 위원장은 “공무원들은 공은 싸우고, 과는 미루려고 하는 경향이 있는데, 로널드 레이건 미국 대통령의 ‘누가 공을 얻게 될지, 책임을 지게 될지를 따지지만 않는다면 우리가 성취할 수 있는 일과 도달할 수 있는 곳에는 한계가 없다’(There's no limit to what a man can do or where he can go, if he doesn't mind who gets the credit)는 말을 해주고 싶다”고 밝혔다.

