‘이승기 연인’ 이다인이 SNS에 남긴 심경 글 "난 그저 하루하루 충실히 살려는 여자"

사진=이다인 인스타그램 캡처

배우 이다인이 소셜네트워크서비스(SNS)인 인스타그램에 의미심장한 글을 게재했다.

4일 이다인은 인스타그램 스토리에 “난 그저 하루하루 충실히 살려는 여자일 뿐(I'm just a woman who's willing to live each day to the fullest)”으로 시작되는 글을 올렸다.

이어 이다인은 “왜냐하면 그건 너의 인생이고 넌 한 번밖에 살지 않으니까. 아무도 널 위해 너의 삶을 살지 않아. 그래서 나는 모든 쓰라림에서 벗어날 것이고, 인생의 모든 행복을 소중히 여길 것(Because it's your life, and you only live once. No one else live your life for you. So I will bare all the bitterness, and cherish all the happiness in life)”이라는 글을 덧붙여 해당 게시글을 확인한 누리꾼들로 하여금 궁금증을 유발했다.

한편 배우 이다인은 배우 견미리의 딸이자 이유비의 동생이다. 이다인은 지난 2014년 tvN 드라마 ‘스무살’로 데뷔했으며 최근 이승기와의 열애를 공식 인정한 바 있다.

