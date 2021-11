제니. 본인 SNS

그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 과감한 스타일을 선보였다.

지난 8월 3일 제니는 자신의 인스타그램에 “내가 어디서 영감을 받았는지 알지?(You know where i got the inspiration from)”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제니는 블랙 컷아웃 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 특히 제니의 단발 머리를 선보여 색다른 매력을 선보였다.

한편 제니가 속한 블랭핑크는 같은 달 4일 영화 '블랙핑크 더 무비'를 개봉했다.

