BTS는 되고 블랙핑크는 안 돼…음악속도 제한에 현장에서 찾은 묘수는 [밀착취재]

“어제는 어떤 노래를 틀어야 할지 몰라 발라드 명곡을 틀었더니 회원님들이 너무 힘들어하시더라고요.”

13일 서울 성동구에서 크로스핏 센터를 운영하는 A(30)씨는 전날부터 시행된 거리 두기 4단계 지침에 맞는 음악을 틀고 있다며 ‘120bpm dance music’이라는 제목의 목록을 기자에게 보여줬다. 정부의 거리 두기 4단계 세부 지침에 따르면 스피닝, 줌바, 에어로빅 등 그룹운동(GX·Group Exercise)을 할 때 음악속도를 100∼120bpm(beats per minute·분당 비트 수)으로 유지해야 한다. BTS의 ‘버터’(110bpm)와 ‘다이너마이트’(114bpm)는 되지만 블랙핑크의 ‘How you like that’(130bpm), ‘Pretty Savage’(152bpm)는 안 된다.

◆유튜브 검색창에 120을 쓰면 ‘120bpm 노래’가 가장 위에

거리 두기 4단계 시행 첫날에는 실내 체육시설 곳곳에서 발라드 음악이 흘러나왔지만 이튿날에는 조금 달랐다. A씨는 “어제는 발라드 명곡을 틀었다”며 “태연의 ‘만약에’, izi의 ‘응급실’ 같은 노래였는데 회원님들이 너무 힘들어하셔서 다른 방법을 찾던 중 유튜브에 ‘120bpm 노래 모음’이 많다는 걸 알게 됐다”고 말했다.

실제로 유튜브에 ‘120bpm music’으로 검색하면 외국 음악을 중심으로 수많은 음악목록이 나온다. 성동구의 다른 체육시설 직원도 “우리는 그룹운동 위주의 프로그램을 진행해서 어제부터 노래에 신경 썼다”라며 “지금은 유튜브에 120bpm 노래를 검색하거나 제가 아는 노래 중에 빠르지 않은 노래를 튼다”고 말했다.

‘GX 음악속도 제한’과 더불어 헬스장 러닝머신 속도는 시속 6km로 제한된다. 이에 업계 종사자들은 러닝머신 위에 제한속도를 준수해달라는 문구를 붙이는 등 새로운 지침을 회원들에게 알리느라 애쓰는 모습이었다. 성동구의 한 헬스장 직원은 “30분∼1시간 정도 간격으로 직원들이 돌아다니면서 확인하고 CCTV를 실시간으로 보면서 너무 빨리 걷거나 뛰는 회원분들한테는 조심해달라고 말씀드린다”고 설명했다.

◆ 부실한 논의 과정...“전형적인 탁상행정”

음악속도를 일일이 측정하기 어렵고, 음악속도 제한으로 격렬한 운동을 막을 수 있는지 등 실효성 문제가 제기되면서 ‘GX 음악속도 제한’은 탁상행정이라는 지적이 나온다. 정부는 관련 협회와 수차례 협의해 나온 결과라고 강조했지만, 정부가 GX 음악속도 제한과 관련해 얘기를 나눈 협회는 단 한 곳이었다.

정기석 한림대성심병원 호흡기내과 교수는 “(GX 음악속도 제한은) 지나친 규제”라며 “비말이 더 튀는 기준점에 대한 과학적 설명이 부족하고 마스크 착용이 의무인데 큰 효과가 있을지도 의문”이라고 지적했다.

크로핏센터 운영자 A씨도 이번 조치가 현실과 너무 동떨어졌다고 꼬집었다. 그는 “크로스핏은 주로 그룹운동으로 하지만 스피닝이나 줌바처럼 노래에 맞춰 운동하는 게 아니어서 노래가 빠르든 느리든 별로 상관이 없다”며 “본인이 어떻게 운동하느냐에 따라 운동 강도가 달라진다”고 말했다.

손영래 중앙사고수습본부(중수본) 사회전략반장은 전날 CBS라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 나와 이번 음악속도 조절 지침에 대해 “헬스장 안에서 에어로빅 등의 운동들이 중앙에서 벌어질 때가 있다”며 “저강도 운동 쪽으로 전환하는 데 (관련 협회·단체와) 서로 합의하면서 기준을 잡았다”고 설명했다. 여준성 보건복지부 장관 정책 보좌관도 지난 10일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “협회에서 제시한 수칙”이라며 “집단감염 우려에도 불구하고 운영 제한 등을 최소화하는 조건으로 여러 차례 간담회를 통해 협의가 이뤄진 내용”이라고 밝혔다.

하지만 중수본과 함께 체육시설 방역수칙을 조정하는 문화체육관광부가 주관한 GX 방역수칙 관련 간담회에는 한국줌바피트니스댄스운영자협회(한국줌바운영자협회)만 참석한 것으로 파악됐다. 문체부 관계자는 “음악속도 관련해서는 한국줌바운영자협회에서 의견을 주셨다”며 “앞서 중수본에서 영업 집합금지나 영업제한을 하지 않으면서 운동 강도를 좀 완화할 수 있는 방안을 제안해달라고 했고, 간담회 때 줌바협회쪽에서 의견을 냈다”고 말했다. 그는 “체육시설 업종 자체가 수십종인데 다 저희가 (의견을 다 수렴)하긴 어려웠고, GX류에서는 대표적으로 줌바쪽에서 전에 집단감염이 나오기도 해서 그쪽 의견을 들었다”고 설명했다.

한국줌바운영자협회 관계자는 “제가 제안한 건 줌바 피트니스에서 워밍업 bpm이 130부터가 적정이어서 그걸(130bpm) 제안해 말을 했더니, 그럼 그것보다 낮으면 격하지 않은 것 아니냐고 물어보셨다”면서 “그래서 그렇게(130보다 낮은 120bpm) 기준을 정한 것 같다”고 말했다. 이어 그는 “다른 업종 종사자분들은 (간담회에) 없었다”며 “(격렬하지 않게 할 수 있는 방법을) 제안받고 저희는 문을 닫을 수는 없기 때문에, 서로 합의점을 찾으려고 했고 격하지 않게 할 수 있는 기준을 제시했다”고 덧붙였다.

부실한 논의 과정을 거쳐 나온 조치라는 지적에 손영래 반장은 이날 세계일보와의 통화에서 “문체부하고 협의하면서 (관련) 협회를 전부 다 넣기는 어렵고 대표성 있는 단체들을 중심으로 논의했던 것”이라면서 “이번 조치의 취지는 저강도 유산소 또는 유연성 운동만 허용해 침방울을 많이 배출하는 격렬한 운동을 막는 것이었다”고 설명했다. 이어 그는 “피트니스쪽에서 러닝머신 속도를 제한한 것도 이와 같은 취지였다”고 했다.

◆업종마다 다른 운동 방식에 형평성 논란도

GX 음악속도 제한 조치에 현장에서는 업종 간 차이를 고려하지 않은 주먹구구식 지침이라는 불만이 쏟아진다.

문재영 세계에어로빅협회 협회장은 “에어로빅에서는 워밍업 준비운동이 130~135bpm 정도 되고, 몸풀기 체조가 135~140bpm, 본 운동으로 들어가면 속도가 140~150bpm까지 빨라지고 젊은 애들이 많은 덴 155bpm도 나온다”며 “이후 서서히 비트가 느려져 근력운동하고 정리운동할 때야 비로소 120bpm으로 내려오는데, 지침에 따르면 에어로빅 운동이 아닌 근력운동과 정리운동만 하라는 것”이라고 토로했다. 이어 그는 “집합금지는 아니니 낫다고 생각할 수도 있지만 회원들이 이런 운동을 거부해서 (운동하러) 오지 않으면 문 닫는 건 마찬가지”라고 우려했다.

서초구에서 스피닝 학원을 운영하는 50대 석미진씨는 “느린 음악에 맞추려면 기존 수업방식하고 완전히 달라지는데 안무라는 게 급하게 짤 수 있는 게 아니다”라며 “단순히 대화하는데도 비말은 튀는데 이걸 단편적으로 잡는다는 게 이해가 안 된다”고 지적했다.

반면 영등포구의 한 줌바 학원 원장은 “리스트를 다시 짜야 돼서 어려운 부분이 있다”면서도 “줌바는 원래 빠른 음악과 느린 음악을 조합해서 하기 때문에, 운동강도는 낮아지겠지만 좀 부드럽게 바꿔서 하면 된다”고 말했다.

◆전례 없는 제한에 외신도 비꼬아

해외 주요 매체들도 한국 방역당국의 음악속도 제한 뉴스를 비판적으로 다뤘다.

영국 가디언은 12일(현지시간) ‘춤출 수 있다는 허락’이라는 뜻의 BTS(방탄소년단) 신곡 제목인 ‘Permission to Dance’(퍼미션 투 댄스)에 빗댄 ‘No Permission to Dance’라는 제목으로 관련 소식을 전했다. BBC는 “BTS 히트곡 버터와 다이너마이트는 110~115bpm 사이인 반면 블랙핑크의 곡들은 대부분 130bpm 언저리”라고 비교하며 120bpm 이하의 노래 15곡 리스트를 직접 추천하기도 했다.

한편, 전해철 행정안전부 장관은 이날 국회 행정안전위원회 전체회의에 출석해 거리 두기 4단계 조치 중에서 ‘GX 음악속도 제한’ 규정을 두고 “과도하게 (제한됐거나) 또는 지키기 어려운 부분이 있으면 논의해서 시정하겠다”고 밝혔다.

