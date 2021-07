“백신 맞으면 50% 깎아줍니다”… 호텔·여행레저업계 백신 할인 상품 잇따라

백신 접종률이 증가하면서 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)으로 잔뜩 움츠러들었던 여행·레저업계도 기지켜를 켜고 있다. 업계는 백신 접종자들에게 입장료 등을 50% 할인하는 이벤트를 앞다퉈 내놓고 있다.

코레일관광개발은 백신 접종률이 높아지면서 일상에 지친 고객들에게 여행기회를 제공하고자 ‘백신 맞고! 할인 받고! 기차여행 특별할인 이벤트’을 진행중이다. 7월 1일부터 시작된 이벤트는 코로나19 백신 1회 이상 접종자를 대상으로 8월 말까지 진행되며 최대 20% 가격이 할인된다. 이벤트 패키지는 관광형·휴양형으로 ▲전국 전통시장 팔도장터관광열차 기차여행 ▲산림관광자원과 연계한 기찻길 옆 숲 여행 등 총 20여 가지 다양한 상품들이 준비됐다. 참여는 1인 1회만 가능하며, 동반 1인까지 할인 적용이 가능하다. 백신접종에 대한 확인은 여행 출발 당일 질병관리청 발급 코로나19 예방접종 확인서와 여행자의 신분증을 인솔자에게 보여주면 된다. 예약 방법은 코레일관광개발 홈페이지로 접속 한 뒤, 특별할인 이벤트 페이지에서 할인대상 상품을 확인 후 여행상품을 예약 및 이용하면 된다.

하이원 리조트는 코로나19 백신 접종을 장려하고 일상으로의 회복을 기원하기 위해서 코로나19 백신 접종 완료 고객을 대상 추가 프로모션을 진행한다. 하이원 리조트는 지난 6월 백신접종 프로모션을 했는데 고객들의 호응이 좋아 이번에 추가로 코로나19 백신 접종을 완료한 고객들이 하이원 리조트를 보다 알차게 즐길 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다.

오는 7월 16일부터 8월 31일까지 이용할 수 있는 이번 프로모션은 하이원 그랜드호텔 스탠다드 객실을 일별 20실 한정해 주니어스위트 객실로 업그레이드 서비스한다. 또 리조트 대표 식음업장인 그랜드테이블 석식 뷔페 이용 시 성인 2명당 미취학 아동 1인에 대해 무료이용 혜택을 제공한다. 프로모션 상품을 이용하려면 신분증과 접종확인서, 접종 배지, 스티커 등 정부가 발부하는 다양한 백신 접종 증명수단 중 하나를 보여주면 된다. 하이원 리조트는 프로모션 기간동안 하이원 펍 시네마, 뮤지컬 갈라쇼, 지역예술인 문화공연, 하이팝콘 불꽃쇼 등 다채로운 행사와 이벤트를 기획해 리조트를 방문하는 고객들에게 풍성한 볼거리도 제공할 예정이다.

아쿠아플라넷63과 일산도 백신 접종자에게 입장권 본인 40%, 동반 3인까지 30% 할인을 제공한다. 아쿠아플라넷 제주와 여수는 본인 포함 4인까지 30% 할인을 받을 수 있다. 단, 아쿠아플라넷 제주만 풀패키지권 할인이며, 다른 지역은 모든 입장권에 적용된다. 이벤트는 7월 말까지 진행되면 현장 매표소에서 신분증과 예방접종 증명서를 제시하면 즉시 할인이 가능하다. 코엑스아쿠아리움도 코로나19 예방 접종을 마친 전국 코로나 백신접종자를 대상으로 7월말까지 할인 혜택을 제공한다. 백신접종자 본인 50%, 동반 3인까지 30% 할인가가 적용된다.

경기관광공사 ‘경기 바다! 핫플레이스 베스트 5’에 선정돼 새로운 서핑의 성지로 자리잡고 있는 웨이브파크도 7월 31일까지 코로나19 백신 접종 증명서를 파크 게이트에서 제시하는 고객을 대상으로 홈페이지와 현장에서 베이직 이용권을 50% 할인 판매한다. 백신 1차 접종만 받은 경우에도 할인을 받을 수 있다. 웨이브파크는 코로나19 감염 예방을 위해 입장 고객에게 방수 마스크를 지급하고 있다.

호텔 업계도 백신 할인 프로모션에 적극 나섰다. 힐튼의 프리미엄 럭셔리 호텔 브랜드인 콘래드 서울 2층의 뷔페 레스토랑, 제스트(Zest)에서는 7월 31일까지 화요일부터 금요일에 한해 백신 접종자 본인을 포함한 테이블당 4인까지 30% 할인 혜택을 제공한다. 혜택을 받으려면 백신 접종 증명서를 지참해야 한다. 백신 인센티브 혜택은 화요일부터 금요일 점심 및 저녁 뷔페에 한해 진행되며, 월요일과 주말 및 공휴일, 조식은 혜택 대상에서 제외된다.

동서양의 진미를 전하는 제스트 뷔페 레스토랑은 요일별 다채로운 테마의 뷔페를 선보인다. 매주 수요일에는 스페셜 컷의 최상급 스테이크와 양갈비, 지리산 흑돼지 안심 등 다채로운 고기 요리가 준비된 ‘올 유캔 밋 (All You Can Meat)’ 프로모션을 선보이며, 매주 금요일에는 독도 새우와 랍스터 등 해산물 애호가들을 완벽히 사로잡을 ‘시푸드 팩토리(Seafood Factory)’가 준비된다.

코오롱 계열 호텔·리조트도 7월 31일까지 코로나19 백신 접종자를 대상으로 풍성한 혜택을 제공하는 ‘코로나19 백신 접종 프로모션’을 진행한다. 이번 프로모션은 서울, 경주, 부산 등 전국 대표 관광지에 위치한 총 6개의 코오롱 계열 호텔과 리조트가 동참했다. 코로나19 예방접종을 완료한 고객은 해당 호텔 및 리조트 숙박 시 백신 접종 증명수단을 제시하면 풍성한 추가 혜택을 받을 수 있다. 도심 속 핫플레이스 서울 성수동에 위치한 호텔 포코 성수에서는 전원 당첨 가능한 럭키 드로우 1회 참여 기회를 제공한다. 스탠다드 더블 룸 숙박권부터 머그컵, 에코백, 트래블백, 음료수까지 다양한 선물을 증정 받을 수 있다. 각종 부대시설 무료 이용권도 제공한다. 경주의 올인원 특급 호텔 코오롱호텔에서는 온천수로 피부미용도 챙기고 토함산의 절경도 감상할 수 있는 사우나 1인 무료 이용권을 증정한다. 경주 마우나오션리조트에서도 동대산의 청정 자연 속 프라이빗한 휴식을 제공하는 클라우드 스파 1인 무료 이용권을 증정한다. 호캉스에 빠질 수 없는 식음 혜택도 다양하게 마련했다. 부산 해운대의 코오롱 씨클라우드 호텔에서는 다채롭고 품격 있는 메뉴 구성의 조식 1인 이용권을 무료 제공한다. 강남구에 위치한 호텔 카푸치노에서는 아메리카노 2잔을 무료로 제공한다. 울진의 체류형 산림휴양시설 금강송 에코리움에서는 방문객들의 친환경 라이프를 위한 에코백 1개를 무료 증정한다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]