'미얀마 출신 소녀 가수' 완이화, 미얀마 헌정곡 '미얀마의 봄' 발표

미얀마 출신 소녀가수 완이화가 미얀마 헌정곡 ‘미얀마의 봄’을 발표했다.

‘트롯 전국체전’에서 ‘상사화’를 불러 화제를 모았던 완이화가 ‘미얀마의 봄’이란 미얀마 민중을 위한 헌정곡을 16일 발매했다.

이날 발표한 헌정곡에는 미얀마의 봄을 비롯해 ‘Everything Will Be O.K’와 ‘다 잘될거야’가 포함됐다.

아루 앞서 유튜브채널 풀피리프로젝트에서는 미얀마의 봄 영상을 공개했다.

‘미얀마 민중을 위한 한국의 헌정’이란 주제로, 한국 음악감독 우주명을 지휘로 40여명의 전문 연주자들이 함께했다.

영상에는 미얀마 현지 상황을 사실 그대로 담고 있다. 미얀마 군부 쿠데타로 희생당한 민간인을 비롯해 군부에 저항하는 이들의 모습은 가슴을 먹먹하게 한다.

완이화가 부른 미얀마의 봄과 Everything Will Be O.K, 다 잘될거야는 한국어와 영어, 미얀마어 버전으로 순차적으로 유튜브에 공개된다.

