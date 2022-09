블랙핑크 유튜브 구독자 ‘세계 아티스트 최초’ 8000만명 돌파…개설 6년 3개월 만에

YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크(BLACKPINK·사진)의 유튜브 채널 구독자가 8000만명을 돌파했다. 채널 개설 후 약 6년 3개월 만의 일로 전 세계 모든 아티스트를 통틀어 가장 많은 수치다.

5일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 이날 오전 4시38분쯤 8000만명을 넘어섰다.

지난달 19일 정규 2집 선공개 곡 ‘핑크 베놈’(Pink Venom)의 뮤직비디오 발표 전후로 구독자 수가 단숨에 300만명 가까이 늘었다는 게 YG 측 설명이다. 블랙핑크의 복귀를 기다려온 전 세계 팬의 남다른 기대를 엿볼 수 있는 대목으로 해석된다.

실제로 핑크 베놈의 뮤직비디오는 공개 24시간 만에 유튜브에서 9040만 조회 수를 돌파하며 여성 아티스트 중 세계 최고 기록을 경신했다. 이어 K팝 걸그룹 중 가장 빠른 속도(29시간 35분)로 1억뷰를 달성한 뒤 7일 13시간 만에 2억뷰를 넘어섰다.

앞서 블랙핑크는 2020년 7월 비영어권 아티스트 최초로 유튜브 구독자 수 ‘톱5’에 이름을 올렸고, 이후 미국의 싱어송라이터이자 배우인 아리아나 그란데와 미국 래퍼 에미넴(본명 마셜 브루스 매더스 3세), 영국 가사 에드 시런, 미국의 DJ이자 프로듀서 겸 가수인 마시멜로를 차례로 추월한 바 있다. 지난해 9월에는 캐나다의 싱어송라이터 저스틴 비버까지 제치며 전 세계 아티스트 중 구독자 수 1위에 올랐다.

YG 측은 “유튜브가 글로벌 음악 시장의 판도 변화를 이끄는 주역임을 떠올리면 그 의미가 남다르다”며 “구독자 수는 콘텐츠에 대한 단순 호기심이나 일회성 시청이 아닌, 충성도 높은 팬의 꾸준한 관심과 기대감을 나타내는 증표나 다름없다”고 강조했다.

유튜브에 게재된 블랙핑크의 영상 콘텐츠 누적 조회 수는 260억회를 넘어섰다. K팝 그룹 최초로 20억뷰를 향해 가고 있는 ‘뚜두뚜두’(DDU-DU DDU-DU) 뮤직비디오를 비롯해 ‘킬 디스 러브’(Kill This Love·16억뷰), ‘붐바야’(14억뷰), ‘마지막처럼’(12억뷰), ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That)의 퍼포먼스 비디오(12억뷰) 등 억대뷰 영상만 모두 33편이다.

YG엔터테인먼트 제공

한편 블랙핑크는 이날 블로그에 오는 16일 발매하는 정규 2집 ‘본 핑크’(BORN PINK)의 타이틀 티저 포스터(사진)를 공개했다.

이 포스터에는 ‘BORN PINK’라는 로고와 함께 은색 셔터가 굳게 닫힌 모습이 담겨 있어 앨범에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

YG 관계자는 뉴시스에 “이제껏 보지 못한 색다름으로 K팝 위상을 높일 것”이라며 “타이틀 곡은 글로벌 음악 팬을 깜짝 놀라게 할 만한 곡”이라고 전했다.

한편 내달 15일~16일 서울 공연(사진)을 시작으로 월드투어를 시작할 예정이다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]