[왕초보영어탈출 해커스톡] 하루 1분 기초 영어회화 (5월 29일)

We need to cut them off at the pass. / 우리는 그들을 저지해야 해요.