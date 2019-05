인하대 물류전문대학원생, 세계 경영학 국제학술대회서 1등 ‘영예’

인하대 물류전문대학원 재학생이 세계 25개 나라의 학생들이 참가한 경영학 국제학술대회에서 1등을 차지하는 영예를 안았다.

28일 인하대에 따르면, 물류전문대학원 이동헌(27·왼쪽)·조성현(26) 학생이 최근 미국 오스틴에서 열린 경영과학 분야의 세계 최대 학회인 INFORMS(Institute for Operations Research and the Management Sciences) 주최 오퍼레이션 리서치 공모전 때 보고서 ‘제너럴모터스 완성품 자동차의 유연한 배송 네트워크 시뮬레이션 모형’으로 292개 참가팀 중 1등상을 수상했다고 28일 밝혔다.

이동헌·조성현 학생은 인하대에서 학부 과정을 마치고 현재 카이스트 대학원에 다니는 만건송(25)·안국원(24) 학생 등과 함께 인하대·카이스트 연합팀으로 출전해 우수한 성적을 기록했다. 이번 대회는 기업이 직면한 문제 상황과 데이터를 제공하고 해결 방법을 공모하는 방식으로 진행됐다. 올해 제너럴모터스의 후원으로 열렸다.

참가 학생들은 차량이 공장에서 생산돼 딜러에게 배송되는 전 과정을 네트워크 시뮬레이션 모형으로 개발, 비용은 크게 낮추면서도 명확한 답을 제안해 높은 평가를 받았다. 특히 배송 마지막 단계 시 창의적 방법으로 자율주행차량을 활용했다는 점에서 주목 받았다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com