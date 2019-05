"WHO, 게임중독은 질병"…게임은 정말 '나쁜' 것일까? [김현주의 일상 톡톡] "WHO, 게임중독은 질병"…게임은 정말 '나쁜' 것일까? [김현주의 일상 톡톡] WHO, 게임이용 장애 질병으로 분류…"게임도 중독시 질병으로 볼 수 있다" / 게임중독 부작용 치유하고 체계적으로 관리…WHO 결정 반기는 분위기 / 韓 게임산업 위축 우려 적지 않아…'게임=질병' 경계해야 / 정부, 업계, 시민단체 의견 종합해 합리적인 도입방안 마련…사회문화적 논란 조정하고 합의점 도출해야

입력 : 2019-05-28 07:52:45 수정 : 2019-05-28 07:52:42