메트로시티, 셀럽들과 함께하는 트렌디한 19FW 패션쇼&파티 개최

올 가을 겨울, 이탈리아 네오클래식 브랜드 '메트로시티(METROCITY)'가 이끌어갈 패션 트렌드를 미리 엿볼 수 있는 자리가 마련된다. 메트로시티의 19FW 패션쇼&파티가 3월 22일(금) 19시 30분부터 23시 30분까지 더 라움에서 개최된다.

이번 패션쇼에서는 자신의 모습 있는 그대로를 사랑하며, 언제 어디서나 당당하고 매력적인 '나'를 표현한 'I AM WHO I AM' 콘셉트의 메트로시티 19FW 컬렉션 아이템들을 만나볼 수 있다.

또한 메트로시티 19FW 패션쇼는 뷰티살롱 '제니하우스'와의 협업을 진행, 모델들의 헤어와 메이크업 연출도 기대해볼 만하다.

국내외 셀럽들과 인플루언서, 프레스, 해외 바이어 등이 함께하는 패션쇼&파티에는 메트로시티의 엠버서더로서 다양한 활동을 보여주고 있는 패션 아이콘 '케이트 모스(Kate Moss)'도 참석할 예정이라 더욱 눈길을 끈다.

오랜 세월 동안 변함없는 자신만의 아이덴티티를 지켜온 레전드 모델 케이트 모스는 내한 기간에 메트로시티 패션쇼 참석과 인터뷰, 메트로시티 라운지 매장 방문 등의 일정을 이어나간다.

패션쇼가 진행된 이후 오후 9시부터는 애프터파티가 펼쳐진다. 글로벌 콜렉트 카페 '카페미미미'와 프리미엄 푸드 공간 '키친미미미' 브랜드를 전개하고 있는 '미미미(MeMeMi)'와의 협업을 통해 칵테일&케이터링 파티가 마련되며, DJ 공연과 화려한 퍼포먼스, 프로모션, 샤이니 태민과 마미손의 공연까지 다채로운 볼거리가 제공된다.

브랜드 관계자는 "메트로시티의 패션쇼에서 19FW 컬렉션 아이템들을 통해 올 가을 겨울 메트로시티가 제안하는 패션의 흐름을 확인해볼 수 있을 것"이라며, "현재 공식 인스타그램을 통해서는 3월 17일까지 애프터파티 초대권 증정 이벤트가 진행되고 있으며, 많은 분들이 메트로시티의 애프터파티를 직접 경험해볼 수 있는 기회가 되기를 바란다"고 전했다.

