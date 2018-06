이탈리아의 문명 위기를 초래하는 요인



대니얼 파이프스(중동포럼 총재)



이민과 이슬람에 관해 생각할 때 이탈리아는 생각에 떠오르는 나라가 아니다.



북부의 이웃 나라들과 달리 이탈리아는 대규모 노동력 수입을 필요로 하는 경제적인 기적을 이루지 않았다. 이 나라는 프랑스가 그랬던 것처럼 이슬람 성전의 대형 폭력행위를 경험하지 않았다.



그러나 이탈리아는 몇 가지 대규모 변화를 거치고 있기 때문에 북부의 상대 국가들과 마찬가지로 주목을 받아 마땅하다.



우선 지리가 있다. 이탈리아의 유명한 장화는 지중해 속으로 현저히 들어가 있을 뿐만 아니라 이 나라를 바다로 들어오는 불법 이민자들의 유혹적인 표적으로 만들고 있다.



이탈리아 국민 28만5000명이 2016년에 조국을 떠남으로써, 프랑스 지식인 르노 카뮈가 인구의 대규모 교체라고 부르는 추세를 악화시켰다.



다음에는 역사가 있다. 시칠리아의 무슬림(이슬람교도) 거주는 827년부터 1300년까지 근 5세기 동안 지속되었으며, 안달루시아처럼 유명하지는 않으나 이슬람주의자들은 그 시대를 기억하고 이 섬에 돌아가기를 원한다. 가톨릭교회가 있는 곳인 로마는 이슬람주의자들의 분노 및 야망의 최고 상징이므로 이슬람 성전 폭력의 표적이 될 가능성이 크다.



여자 1인당 자녀수인 총출산율이 1.3으로 이웃 나라 프랑스의 2.0보다 훨씬 낮아 인구 추세는 북부 유럽보다 더 나쁘다. 베아트리체 로렌친 이탈리아 보건장관은 이런 인구 추세를 가리켜 “파멸”이라고 불렀다.



이런 요인들이 복합적으로 이탈리아의 문명 위기를 초래하고 있다. 그러나 거부의 벽은 완전에 가깝다. 부정하는 태도가 만연한다.



이 위기는 대다수 이탈리아 사람들이 극복하기에는 너무나 엄청나다. 이탈리아 사람들이 정신을 차리고 독보적이고 매력적인 자기네 문화가 직면한 인구 및 문명의 재앙에 대처하기 시작하려면 무엇이 필요할까. 필자의 짐작으로는 로마에 대한 이슬람 성전의 대규모 공격이다.



역주=오성환 외신전문위원 suhwo@segye.com

When thinking about migrants and Islam, Italy is not a country that comes to mind.Unlike its northern neighbors, Italy had no economic miracle that required the massive importation of labor. It has not experienced major acts of jihadi violence such as France has.But, no less than its northern counterparts, Italy deserves attention, for it is undergoing massive changes.For starters, there’s geography. Not only does Italy’s famous boot stick prominently into the Mediterranean Sea, making the country a tempting target for seaborne illegal migrants.Exacerbating the trend toward what the French intellectual Renaud Camus calls a grand replacement of populations, 285,000 Italians left their homeland in 2016.Then there’s history. The Muslim presence in Sicily lasted nearly five centuries, 827-1300, and although less celebrated than Andalusia, Islamists remember that era and want Sicily back. Rome, the seat of the Catholic Church, represents a paramount symbol of Islamist ire and ambition, making it highly likely to be a target of jihadi violence.Demographic trends are even worse than in northern Europe, with a Total Fertility Rate (the number of children per woman) of 1.3, well below that of neighboring France (2.0). Italy’s health minister, Beatrice Lorenzin, has called the demographic trend “an apocalypse.”In combination, these factors spell a civilizational crisis for Italy. But the wall of denial is close to complete. Denial prevails.The crisis is just too awful for most Italians to cope with. What will it take for Italians to wake up and begin to deal with the demographic and civilizational catastrophe facing their uniquely attractive culture? My guess: A major jihadi attack in Rome.