지예은이 '런닝맨' 이름표 뜯기 미션에서 남성 멤버들의 집중 공격을 받으며 뜻밖의 수난을 겪었다.

지난 29일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '제1회 칼있으마 선발전' 레이스로 꾸며졌다.

SBS '런닝맨' 갈무리

이날 멤버들은 각자 통아저씨 게임을 하나씩 지급받았다. 다른 멤버의 이름표를 뜯으면 30초간 해당 멤버를 일시 정지시킬 수 있었으며, 칼 1개도 추가로 지급됐다. 멤버들은 지급받은 칼을 상대방의 통아저씨에 꽂아 통아저씨가 튀어 오르면 해당 멤버가 탈락하는 방식으로 미션을 진행했다.

미션이 시작되자 지석진은 "예은이랑 지효 이름표를 뜯고 시작해야겠어요"라고 말하며 여성 멤버들을 먼저 공략하겠다는 뜻을 내비쳤다. 다른 남성 멤버들 역시 여성 멤버들을 먼저 노리는 모습을 보였다.

양세찬은 지예은을 발견하자마자 단숨에 달려들어 이름표를 뜯었다. 지예은은 "힘으로 하지 마"라며 저항했지만, 양세찬은 아랑곳하지 않고 이름표를 뜯어냈다. 이에 지예은은 "아 짜증나!"라고 소리치며 억울함을 드러내 웃음을 자아냈다.

이후 지예은이 30초간 정지된 사이 하하와 지석진까지 현장에 나타났다. 두 사람은 양세찬과 함께 지예은의 이름표를 다시 뜯었고, 지예은은 속수무책으로 공격을 당했다.

결국 지예은은 "왜 나만 뜯어!"라고 절규하며 억울함을 호소해 현장을 폭소케 했다.

<뉴스1>

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