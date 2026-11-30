SK하이닉스 한 종목에 빚까지 내 투자해 자산을 100억원대로 불린 1995년생 전업투자자가 올해 5월 보유 주식을 모두 팔았다. 미리 정해 둔 목표 금액에 도달했기 때문이다.

SK하이닉스 주가는 10월 29일부터 11월 26일까지 31% 하락했다. 기사 특정내용과 무관. 펙셀스

SK하이닉스는 그 뒤 6월 25일 장중 298만7000원까지 올라 사상 최고가를 썼다. 10월 29일부터 11월 26일까지 20거래일 동안 31% 떨어졌고, 27일 종가는 111만원이다. 같은 종목이어도 언제 사고팔았는지, 빚을 얼마나 졌는지에 따라 결과는 크게 갈린다.

◆두 달 만에 2000만원이 200만원으로

유튜브 채널 ‘터보832TV’가 최근 공개한 영상을 보면, 서울 용산구 이촌동의 한 아파트에 사는 전업투자자 A씨는 군 복무를 마친 2020년 9월 2000만원으로 주식을 시작했다. 하루 20차례가량 사고팔았고, 한두 달 만에 200만원만 남았다. 이때는 레버리지를 쓰지 않았다고 한다.

원금의 90%를 잃으면 남은 돈을 10배로 불려야 본전이 된다. 수익률로 치면 900%다. 주가가 두 배로 올라도 200만원은 400만원이 될 뿐이다.

A씨는 손실을 만회하는 과정에서 레버리지를 쓰기 시작했다고 말했다. 이후로는 단기 등락보다 산업의 성장성을 보고 종목을 골랐다. 2025년 1월 2억원이던 자산은 같은 해 9~10월 10억원으로 늘었다.

자산을 크게 불린 종목은 SK하이닉스였다. 그는 AI 산업이 커지면 고대역폭메모리(HBM) 수요도 늘 것으로 봤다. 지난해 9월부터 사실상 이 종목만 거래했고, 이때도 레버리지로 투자 규모를 키웠다.

◆‘100억 찍으면 정리’ 원칙, 5월에 지켰다

A씨는 자산이 100억원에 닿으면 포지션을 정리하겠다고 미리 정해 뒀고, 올해 5월 이 원칙대로 SK하이닉스를 모두 팔았다. 그 뒤 단기 매매로 수익을 더 냈지만 7월에 이를 반납해 자산이 5~6월 수준으로 돌아갔다고 했다.

7월은 SK하이닉스가 13일 하루에만 15.37% 떨어진 달이다. 1996년 상장 이후 가장 큰 일일 하락률이다. 그가 판 뒤에도 SK하이닉스는 한동안 더 올랐다. 6월 25일 장중 최고가 298만7000원에서 11월 27일 종가 111만원까지 62.8% 내렸다.

최근 낙폭도 크다. 10월 29일 152만6000원이던 주가는 11월 26일 105만3000원으로 31.0% 하락했다. 25일에는 하루에만 11.05% 떨어져 103만원에 마감했다.

◆3000만원 빌려 샀다면 원금 62% 손실

빚을 낸 투자자의 손실은 훨씬 크다. 예를 들어 투자자가 10월 29일 자기 돈 3000만원에 대출 3000만원을 더해 6000만원어치를 매수했다면 11월 26일 기준 평가액은 4140만원이고, 빌린 돈을 갚으면 1140만원이 남는다.

주가가 31% 떨어지는 동안 원금은 62% 줄었다. 이자와 거래비용은 반영하지 않은 숫자다. 빚 없이 3000만원만 넣었다면 평가액은 약 2070만원이다.

담보비율(평가액÷대출금)은 200%에서 138%로 내려간다. 금융투자업규정상 증권사는 신용융자 담보비율을 140% 이상으로 유지해야 한다. 이 선 아래로 떨어진 계좌에 추가 담보가 들어오지 않으면 증권사가 주식을 강제로 판다. 이를 반대매매라고 한다.

금융감독원은 증시 급락으로 반대매매가 쏟아질 것을 우려해 11월 9일부터 내년 1월 31일까지 이 의무를 한시적으로 면제했다. 이 기간에는 증권사가 기준을 자율로 정한다.

미래에셋증권은 140%를 130%로 낮췄다. 증권사가 정한 기준에 못 미치는 계좌는 여전히 반대매매 대상이 될 수 있다.

◆레버리지 ETF, 하루 만에 22.78% 하락

‘RISE SK하이닉스단일종목레버리지’ ETF는 24일 3555원에서 25일 2745원으로 22.78% 떨어졌다. 같은 날 SK하이닉스 하락률의 2배(22.10%)보다 낙폭이 컸다.

레버리지 ETF는 하루 수익률의 2배를 따라간다. 주가가 오르내리는 동안 오래 들고 있으면 누적 수익률은 ‘주가 등락률×2’에서 점점 멀어진다. 사례 하나만으로 한 종목 집중 투자와 레버리지가 높은 수익으로 이어진다고 일반화할 수는 없다.

빚을 내 투자하면 원금 손실률이 주가 하락률보다 커질 수 있다. 생성형 AI로 제작한 이미지

자본시장연구원이 2020년 3월부터 10월까지 4개 증권사의 개인투자자 약 20만명 거래 내역을 분석한 결과, 이 기간 계좌를 새로 연 신규 투자자의 60%가 손실을 봤다. 기존 투자자의 손실 비율은 36%였다. 거래세와 매매수수료를 빼고 계산한 집단별 수익률은 투자자산 1000만원 이하에서 -13.3%, 1억원 초과에서 20.0%였다.

투자금이 적은 쪽의 성과가 나빴다는 뜻이다. 하루 20번씩 사고팔다 2000만원을 200만원으로 만든 A씨의 첫 두 달이 이런 경우다.

큰돈을 번 사람의 이야기는 널리 퍼지지만, 같은 방식으로 투자했다가 원금을 잃은 사람의 이야기는 잘 들리지 않는다. 성공 사례만 보고 그 투자법의 성공 확률을 높게 판단하는 것을 ‘생존자 편향’이라고 한다. 이런 사례를 볼 때는 수익금보다 언제 사고팔았는지, 빚이 얼마였는지를 먼저 확인해야 한다.

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