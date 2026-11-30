[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

골프장에서 캐디는 라운드 내내 골퍼 곁을 지킨다. 클럽을 챙기고 공이 떨어진 곳을 살피는 것은 물론, 그린에서는 퍼팅 방향까지 읽어준다. 골퍼에게는 익숙한 풍경이지만 캐디가 사라진다면 라운드 방식부터 달라진다. 골퍼가 직접 클럽을 들고 코스를 돌며 경기를 진행하는 셀프플레이가 늘어날 수 있기 때문이다.

캐디의 노동권을 보호하려는 취지의 ‘근로자 추정제’가 오히려 일자리를 줄이는 결과를 낳을 수 있다는 우려가 나온다. 제도가 도입되면 골프장의 인건비 부담이 커지고, 업계가 비용을 줄이기 위해 캐디 고용을 축소할 가능성이 있기 때문이다. 노동 사각지대를 해소하려던 정책이 되레 고용 위축과 골프장 수익성 악화로 이어질 수 있다는 지적이다.

근로자 추정제 도입시 골프장 경영실적 추정 그래프. 한국골프소비자원 제공

근로자 추정시 캐디 1인당 연간 비용 추정 그래프. 한국골프소비자원 제공

30일 사단법인 한국골프소비자원(원장 서천범)이 발표한 ‘근로자 추정제 도입 시 영향 분석’ 자료에 따르면 2025년 국내 골프장 캐디 종사자는 3만5188명으로 집계됐다. 18홀 골프장 한 곳당 평균 58.1명이다. 2018년 2만8256명이었던 캐디 인력은 2023년 4만301명으로 정점을 찍었다. 5년 만에 42.6% 늘어난 규모다.

이후 감소세로 돌아섰다. 2024년 3만5206명으로 1년 새 5095명 줄었고, 지난해에도 3만5188명으로 18명 감소했다. 정점과 비교하면 2년 만에 5113명(12.7%)이 줄었다.

캐디 1인당 연간 수입은 2018년 3807만9000원에서 2020년 4464만5000원으로 늘었다. 이후 2022년 4523만2000원, 2023년 4375만9000원을 기록했고, 2024년에는 4992만1000원으로 최고치를 찍었다. 지난해에는 4900만8000원으로 소폭 낮아졌지만 2018년보다는 28.7% 높은 수준이다.

이런 상황에서 근로자 추정제 도입 논의가 골프장 업계의 변수로 떠올랐다. 노무 제공 사실이 확인되면 일단 근로자로 추정하고, 사업주가 근로자가 아니라는 점을 입증하도록 하는 제도다. 더불어민주당은 지난 1월 ‘일하는 사람의 권리에 관한 기본법안’을 발의했으며, 근로기준법 개정안도 별도로 국회에 제출했다. 캐디를 비롯한 특수고용·플랫폼 노동자도 근로자로 인정되면 최저임금과 주 52시간제, 퇴직급여, 주휴수당, 사회보험 등 노동관계법상 보호를 적용받을 수 있다.

한국골프소비자원은 캐디 1명을 근로자로 인정할 경우 골프장이 연간 1574만원을 추가 부담할 것으로 추산했다. 법정 유급휴일수당 450만원과 사회보험료 519만원이 큰 비중을 차지한다. 여기에 휴일근로수당 113만원, 연차 미사용 수당 75만원, 퇴직급여 417만원을 더한 금액이다.

산출에는 몇 가지 가정이 적용됐다. 유급휴일은 하루 15만원씩 30일, 휴일근로는 같은 금액을 기준으로 5일간 1.5배를 지급하는 방식이다. 연차 5일을 사용하지 않는 상황도 반영했다. 퇴직급여는 연간 수입 5000만원의 확정기여형(DC형)을 기준으로 계산했다. 사회보험료 역시 현행 1.56%에서 10.38%로 높아진다고 가정했다. 퇴직급여 산정에 적용한 5000만원은 지난해 캐디 1인당 평균 수입인 4900만8000원과 비슷하다.

한국골프소비자원은 현재 캐디 종사자 3만5188명을 기준으로 고용 규모가 20% 감소하면 약 7000명, 30% 줄면 약 1만600명이 일자리를 잃는 시나리오를 제시했다. 실제 감원 전망이 아니라 고용 감소율을 적용한 추산이다. 특히 캐디 상당수가 50~60대인 만큼 일자리를 잃을 경우 다른 분야로 옮길 기술이나 경력이 부족해 재취업에 어려움을 겪을 수 있다는 우려다.

골프장들이 택할 수 있는 대응책으로는 캐디선택제와 셀프플레이 확대가 꼽힌다. 캐디 고용을 줄이고 성수기에만 아르바이트 인력을 활용하는 방식도 가능하다. 한국골프소비자원은 일본 골프장들이 평소 최소 인력을 유지하다 성수기에 아르바이트를 투입하는 사례를 제시했다. 국내에서도 변화가 진행 중이다. 지난 5월 기준 260개 골프장이 캐디선택제를 도입했다. 전체 골프장의 46.1%다. 한국골프소비자원은 제도가 시행되면 고급 골프장 일부를 제외한 대다수 골프장으로 이 방식이 퍼질 것으로 내다봤다.

한국골프소비자원이 18홀 골프장의 감사보고서를 토대로 재작성한 경영실적 시뮬레이션에 따르면 대중형 골프장의 2025년 매출은 134억1300만원, 영업이익은 47억900만원이었다. 영업이익률은 35.1%다. 여기에 캐디 50명을 기준으로 근로자 추정제 도입에 따른 추가 비용 7억8700만원을 반영하면 영업이익은 39억2200만원으로 줄어든다. 영업이익률도 29.2%로 5.9%포인트 낮아진다.

회원제 골프장의 부담은 더 크다. 매출 140억1500만원에 영업이익 12억7700만원을 거두던 골프장에 같은 비용을 적용하면 영업이익은 4억9000만원으로 쪼그라든다. 영업이익률 역시 9.1%에서 3.5%로 5.6%포인트 하락한다. 두 유형 모두 캐디 50명을 고용한 18홀 골프장을 가정한 계산이다.

국내 골프장의 캐디 종사자수 추이(위쪽)와 캐디피의 연도별 지출액 추이 그래프. 한국골프소비자원 제공

캐디 1인당 연봉 추이 그래프. 한국골프소비자원 제공

골퍼의 지출에도 변화가 예상된다. 골프장들이 비용 부담을 상쇄하기 위해 캐디피를 올리거나 셀프플레이 이용객의 카트 대여료를 인상할 수 있기 때문이다. 실제 일부 골프장은 셀프플레이 때 라운드 준비와 카트 점검·청소 등을 이유로 카트비를 2만~4만원 추가로 받는 것으로 알려졌다. 반면 캐디선택제가 보편화하면 캐디를 동반하지 않는 골퍼는 캐디피를 아낄 수 있다.

골퍼들이 지출하는 캐디피는 연간 1조원을 훌쩍 넘어섰다. 한국골프소비자원에 따르면 관련 지출액은 2015년 9710억원에서 2019년 1조1750억원으로 늘었고, 2023년에는 1조7640억원까지 치솟았다. 지난해에는 1조7240억원으로 다소 줄었지만 10년 전과 비교하면 77.5% 증가한 규모다.

한국골프소비자원은 캐디 인력이 20% 감소하고 셀프플레이가 늘어난다는 가정 아래 골퍼 1인당 연간 캐디피 지출액이 지난해 34만6000원에서 27만6000원으로 약 7만원 줄어들 것으로 추산했다. 오버피를 제외한 금액이다. 다만 캐디피 절감분이 카트비 등 다른 이용료 인상으로 상쇄될 가능성도 있다.

서천범 한국골프소비자원 원장은 “제도 도입 시의 영향과 파급효과에 대한 충분한 사전분석 없이 근로자 추정제를 도입할 경우, 캐디의 권익을 보호하기보다는 오히려 캐디의 일자리를 빼앗고 골프장산업을 위축시키는 역효과가 발생할 것”이라고 우려했다.

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