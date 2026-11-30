한식의 대모 조희숙 셰프, 한국 중식계의 대부 후덕죽 셰프, 한식당 최초로 미쉐린 3스타를 획득한 뉴욕 ‘정식당’의 임정식 셰프 등 한국을 대표하는 최정상급 셰프들이 중국 명장 셰프들과 만나 깊이 있는 음식문화 교류의 장을 열었다. 이번 행사는 최근 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한·중 자유무역협정(FTA) 2단계 서비스·투자 협상이 실질적 타결을 이룬 후 열린 첫 대규모 문화교류 행사다.

28일 오후 중국 베이징 주중한국문화원 3층 광화동에서 ‘미각의 실크로드-한·중 스타셰프 음식문화 교류회’가 열렸다. 이날 행사에는 앞서 언급된 셰프들을 비롯해 조은희(온지음), 박성배(온지음), 엄태준(솔밤), 이충후(제로컴플렉스), 김정호(정식당), 류태혁(나비 상하이) 등 한국 셰프들과 중국의 허우더청(중국 서양요리의 대부), 구전하이(차오상차오), 량디(1996 촨차이), 창룽산(지관지산) 등 양국 대표 셰프들과 미식 에디터, 인플루언서 등 60여명이 참석했다.

28일 중국 베이징 주중한국문화원에서 열린 ‘맛의 실크로드’ 생사 좌담회에서 박성배 온지음 셰프가 자신의 의견을 밝히고 있다.

행사 1부에서는 ‘맛으로 통하다: 한·중 요리의 환경, 발효, 그리고 공동 창조’를 주제로 좌담회가 진행됐다. 참석자들은 양국 요리의 우열이나 원조를 따지는 대신, 오랜 역사와 풍토 속에서 발전해 온 발효 기술과 식문화의 상호 연결성에 주목했다.

자신의 대표 메뉴를 묻는 질문에 조희숙 셰프와 허우더청 셰프는 나란히 ‘만두’를 꼽으며 문화적 교집합을 강조했다. 조희숙 셰프는 “지금은 맛있는 것을 먹는 시대를 넘어 그 뒤에 깔린 문화적 배경과 스토리를 느끼는 시대”라며 “각자의 독특함이 바로 서야 서로 잘 섞이고 새로운 문화를 만들어낼 수 있다”고 말했다.

허우더청 셰프 역시 “만두는 겉피로 속재료를 감싸는 화합과 단결의 상징이자 아시아 농경문화의 공통된 지혜”며 “발효와 조리 기법의 본질에서 한중 양국은 떼려야 뗄 수 없는 깊은 유대를 갖고 있다”고 설명했다.

후덕죽 셰프가 좌담회 객석에서 중국 구전하이 셰프가 가져온 30년된 장아찌를 살펴보고 있다.

구전하이 셰프는 현장에 각각 3년과 30년이 된 전통 장아찌를 가져와 선보였다. 그는 “시간이 부여한 발효의 깊이는 양국 셰프들이 국경을 넘어 소통할 수 있는 가장 확실한 언어”라고 밝혀 참가자들의 높은 관심을 끌었다.

이어진 미식 저널리즘 세션에서는 양국 에디터들이 글로벌 트렌드로서의 미식 확장에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

박세회 에스콰이어코리아 에디터는 “미쉐린 스타 셰프들이 패션 잡지 커버를 장식하는 시대가 됐듯, 패션·라이프스타일과 미식은 거대한 ‘엔터테인먼트’ 영역 안에서 함께 움직이고 있다”며 “미식의 전통적 태도도 중요하지만, 이제는 라이프스타일 매체와 브랜드가 결합해 대중과 호흡하는 판이 커졌다”고 설명했다.

중국 레스토랑 전문지 환구미미의 쉬정강 에디터는 “화려한 플레이팅보다 마음을 담아 요리하는 진정성이 가장 깊은 감동을 준다”며 “한국과 중국의 발효 음식 역시 척박하고 어려운 시절을 이겨내기 위해 고안했던 지혜가 오늘날 훌륭한 미식으로 발전한 것”이라고 말했다.

중국 지관소관의 창룽산 셰프가 동북지역 발효 배추와 발해만 해삼을 이용해 요리한 해삼탕을 그릇에 옮기고 있다.

좌담회 이후 2부 교류 만찬은 주중한국대사관저로 자리를 옮겨 진행됐다. 이날 만찬은 한·중 셰프 4명이 ‘발효’를 테마로 협업한 8개 코스 요리로 꾸며졌다.

주중대사관저의 박석문 셰프는 한국 전통 청국장 소스를 곁들인 연어 전채요리로 포문을 열었고, 지관소관의 창룽산 셰프는 중국 동북 지역의 전통 발효 배추(산차이)와 발해만의 고급 해삼을 사용해 특유의 산미와 깊은 맛이 어우러진 해삼탕을 선보였다. 미쉐린 1스타 자금각 왕춘정 셰프는 발효장을 이용한 특제 소스로 맛을 낸 블랙타이거 새우 요리를 내놨다. 상하이 한식 파인다이닝 나비의 오너셰프인 류태혁 셰프는 중국 산둥산 소고기에 한국의 전통 장류를 접목한 소스로 메인 요리를 완성했다.

참가자들은 2시간 넘게 이어진 만찬에서 세심한 맛 평가와 함께 향후 음식문화 교류에 대한 다양한 소회를 나눴다. 노재헌 주중대사와 같은 테이블에 자리한 후덕죽 셰프는 “1980년대부터 양국을 오가며 요리 교류를 이어왔고, 1995년 장쩌민 주석 방한 당시에도 음식을 담당했었다”며 “양국 셰프들이 한자리에 모여 서로의 요리 철학을 나누는 이 자리가 바로 진정한 민간 외교의 현장인 것 같아 매우 감격스럽다”고 전했다. 중국의 허우더청 셰프 또한 “아시아 셰프들이 한자리에서 식문화를 나누는 뜻깊은 교류”라며 “오늘의 경험이 양국 요리계에 오래 남는 자산이 되길 바란다”고 덧붙였다.

노재헌 주중대사가 28일 중국 베이징 한국대사관저에서 열린 만찬 행사에서 축사를 하고 있다.

이번 행사는 주중한국문화원과 중국관광협회가 공동 주최했다. 양국 기관은 향후 중국 지역 풍토를 연계한 팸투어 및 공동 미식 프로젝트를 정례화해 한·중 문화교류 협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

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