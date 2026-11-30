이재명 대통령은 29일 주요 20개국(G20) 정상회의 전 북·중 정상회담 성사 가능성을 두고 “우리로서는 있으면 좋을 일”이라면서도 “전망 자체를 하기는 조금 어렵다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 출입기자단과 북악산 산행 중 이뤄진 간담회에서 관련 질문에 “워낙 변수도 많고 안정적으로 예측할 수 있는 상황이 아니다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 춘추관에서 가진 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 등산을 마친 뒤 청와대 춘추관에서 가진 기자간담회에서도 북·중 회담 가능성에 대한 질문에 “가능성은 있지만 확정은 아니다”고 답했다. 이 대통령은 “(김정은 북한 국무위원장의) 방중 가능성은 우리도 정보가 있다. 여러분보다 우리가 더 빨리 안다”며 “(방중) 가능성은 있지만 그렇다고 확정된 건 아니다. 가능한 경우에 다 대비한다”고 했다.

현실적으로 북·중 대화에 관여할 여지가 크지 않은 상황에서 회담 성사 가능성을 지켜보며 대응을 준비해나간다는 게 이 대통령의 구상이다. 이 대통령은 “저는 그냥 담담하다. 할 경우 안 할 경우를 대비해 놓으면 된다”며 “왜 노심초사하나. 정확히 평가해보고 (회담을) 할 경우 이렇게 대응하고, 안 하면 이렇게 대응한다고 준비해놓고 지켜보면 된다”고 말했다.

외교가 안팎에선 김 위원장의 중국 방문이 임박한 신호들이 곳곳에서 포착되자 이르면 다음달 초 북·중 정상회담 개최 가능성이 거론된다. 일본 교도통신은 이날 외교 소식통을 인용해 다음달 초쯤 김 위원장과 시진핑 중국 국가주석이 중국에서 정상회담을 갖는 방안이 부상하고 있다고 보도했다. 통신은 김 위원장이 중국 내 여러 도시를 방문하는 방향으로 검토가 진행 중이라고 전했다. 아울러 전날 오후부터 단둥의 압록강철교 바로 앞 중롄(中聯)호텔에서 투숙객 예약을 받지 않고 있는 것으로 전해졌다. 중롄호텔은 압록강철교와 북한 신의주 일대를 조망할 수 있는 곳으로, 과거 북한 최고지도자의 방중에 앞서 경호와 안전을 고려해 객실 예약이 제한되거나 기존 예약을 취소시킨 전례가 있다.

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