록앤롤 음악의 한 장르인 ‘서프 록’을 대표하는 미국 밴드 비치 보이스의 창립 멤버 마이크 러브가 별세했다. 향년 85세.

28일(현지시간) AP통신에 따르면 러브의 홍보 담당자 케이티 올트먼은 성명을 내고 러브가 이날 저녁 가족이 지켜보는 가운데 숨졌다고 밝혔다. 사인은 공개되지 않았다. 올트먼은 러브를 “미국 문화의 아이콘”이라며 여러 세대의 음악가에게 영감을 준 인물로 기억될 것이라고 말했다.

지난 2012년 6월 10일(현지시간) 미국 테네시주 맨체스터에서 열린 보너루 음악·예술 축제에서 밴드 비치 보이스의 마이크 러브가 공연하고 있는 모습. 맨체스터=AP연합뉴스

러브는 1961년 미국 캘리포니아주 호손에서 사촌인 브라이언·칼·데니스 윌슨 형제, 이들의 친구 앨 자딘과 밴드를 결성했다. 당시 유행하던 체크무늬 셔츠에서 따온 ‘펜들토니스’라는 이름으로 활동하던 이들은 첫 싱글 ‘서핀’이 발매될 때 음반에 ‘비치 보이스’라는 이름이 붙은 것을 알게 됐다. ‘서핀’은 캘리포니아에서 인기를 끌었고, 후속곡 ‘서핀 사파리’와 ‘서핀 USA’가 잇따라 히트하면서 밴드는 전국적인 명성을 얻었다.

러브는 서핑과 자동차, 연애를 노래한 비치 보이스의 대표곡에서 리드 보컬을 맡았다. 곡 작업에서는 브라이언 윌슨이 멜로디와 곡의 구상을 잡으면 러브가 가사를 붙이는 방식으로 호흡을 맞췄다. ‘캘리포니아 걸스’와 ‘굿 바이브레이션스’가 두 사람의 대표적인 공동 작업이다.

비치 보이스는 ‘아이 겟 어라운드’와 ‘헬프 미, 론다’, ‘굿 바이브레이션스’로 미국 빌보드 싱글 차트 정상에 올랐다. 러브가 공동으로 쓴 영화 ‘칵테일’의 삽입곡 ‘코코모’도 1988년 1위를 차지했다. 비치 보이스는 전 세계에서 음반 1억장 이상을 판매했으며 1988년 로큰롤 명예의 전당에 헌액됐다.

오랜 협업은 저작권 분쟁으로 이어지기도 했다. 러브는 초기 히트곡의 작사 기여를 인정받지 못했다며 브라이언 윌슨을 상대로 소송을 냈고, 1994년 판결을 통해 수십 곡에 공동 저작자로 이름을 올렸다. 두 사람은 2012년 밴드 결성 50주년을 맞아 다시 뭉쳐 앨범 ‘댓츠 와이 갓 메이드 더 라디오’를 내고 기념 투어에 나섰다.

러브는 이후에도 브루스 존스턴 등과 비치 보이스 이름으로 공연을 이어갔다. 지난해 6월에는 미국 작곡가 명예의 전당에 헌액됐다. 브라이언 윌슨이 82세로 세상을 떠난 직후 열린 헌액식에서 러브는 AP에 윌슨과 함께 곡을 만드는 일이 즐거웠다고 회고했다.

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