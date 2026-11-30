이별을 통보한 20여살 연상의 남자친구를 와인병으로 내려치고 흉기로 찌른 20대 여성이 29일 경찰에 붙잡혔다.

서울 강남구 대치동의 한 아파트에서 불이 나 일가족 4명 가운데 70대 노부부가 숨지고 아들 2명이 다치는 참변이 발생했다.

법학적성시험(LEET) 만점자 고(故) 이진우(32)씨의 시험 부정행위 의혹 고발 사건을 수사 중인 서울경찰청은 이씨가 생전 사용하던 스마트폰을 확보했다.

강남경찰서. 뉴시스

◆교제기간 7개월…수차례 교제폭력 신고

서울 강남경찰서는 27일 남자친구인 40대 B씨에게 흉기를 휘두른 20대 여성 A씨를 검거해 조사 중이라고 29일 밝혔다.

A씨는 서울 강남구 논현동 소재 자신의 주거지에서 B씨를 와인병으로 내려치고 흉기로 명치 부근과 손가락 등을 찌른 혐의를 받는다.

A씨는 B씨가 이별을 통보하자 이에 격분해 범행을 저지른 것으로 파악됐다. B씨는 경찰에 A씨가 범행 당시 “너를 죽이고 나도 죽을 것”이라는 취지의 말을 했다고 진술한 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 건물 계단에서 가슴을 부여잡고 있는 B씨를 발견했다. B씨는 가슴과 손가락에 자상을 입어 국립중앙의료원으로 이송됐으나 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

범행 직후 A씨는 잠옷 차림으로 달아났다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 A씨의 행방을 쫓아 범행 2시간여 만에 범행 장소 인근 건물 옥상에서 A씨의 신병을 확보했다.

두 사람 사이에 교제폭력 문제가 불거진 것은 이번이 처음이 아니다. 두 사람은 약 7개월간 교제하면서 이미 서로를 여러 차례 교제폭력으로 경찰에 신고했던 것으로 파악됐다.

29일 서울 강남구 대치동의 한 아파트에서 화재가 발생해 현장이 통제되고 있다. 뉴스1

◆서울 대치동 아파트 화재로 노부부 사망

서울수서경찰서에 따르면 이날 오전 6시30분쯤 서울 강남구 대치동의 지상 15층·지하 1층짜리 아파트의 1층에서 불이 나 일가족 4명이 병원으로 옮겨졌다. 이 가운데 70대 노부부 2명은 심정지 상태로 이송됐으나 사망했다. 50대와 40대 아들은 화상 및 연기 흡입으로 병원에서 치료 중이다.

아파트 경비원 등에 따르면 당시 불이 난 호수의 거주자 1명이 창문으로 고개를 내밀며 도움을 요청했고, 아파트 경비원과 주민 등이 돌을 던져 창문을 깨고 그를 구출했다. 나머지 거주자들은 소방이 현관으로 진입해 구조한 것으로 파악됐다. 다른 주민 23명은 스스로 대피했다.

신고를 받고 출동한 소방은 장비 28대와 인원 99명을 동원해 화재 발생 20여분 만인 오전 6시 50분쯤 불길을 잡았고 그로부터 약 15분 뒤인 7시6분 불을 완전히 껐다.

소방은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

리트 만점자 故 이진우 씨(왼쪽)가 사망 전인 지난 19일 서울 강동구 한 숙박업소 인근에서 이동하는 모습이 폐쇄회로(CCTV) 영상에 보이고 있다. 유튜브 캡처·연합뉴스

◆‘리트 만점자’ 故이진우 스마트폰 확보

29일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 최근 법학적성시험(LEET) 만점자 고(故) 이진우(32)씨가 살던 집과 유가족 집을 압수수색 하는 과정에서 이씨의 스마트폰을 확보해 디지털포렌식 분석을 앞두고 있다. 경찰은 휴대전화를 디지털포렌식해 인공지능(AI) 사용 흔적과 외부 조력자 개입 여부 등을 조사할 예정이다. 공범 여부와 숨진 당일 행적 등도 확인 대상이다.

앞서 지난 26일 강제수사에 나선 경찰은 이씨가 부정행위를 저질렀는지, 저질렀다면 범행 수법은 무엇인지 등을 파악하기 위해 이씨의 유품과 작년 수능 시험지 등을 확보했다. 압수수색 영장에서 경찰은 이씨와 ‘성명불상의 공범’을 피의자로 적시했다. 적용 혐의는 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해, 사기 등이다.

2013년 수능에서 전 영역 6∼8등급의 낮은 성적을 받았던 이씨는 2024년 수능 성적으로 고려대 정치외교학과에 합격하고 작년에는 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 입학했다.

올해 리트시험에서는 만점을 받으면서 AI를 이용한 부정행위 의혹이 불거지자 이씨는 올해 수능 국어 문제 공개 검증을 공언했다. 하지만 수능 당일인 지난 19일 현장에 모습을 드러내지 않았고 그날 오후 강동구 한 모텔에서 숨진 채 발견됐다.

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