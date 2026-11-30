60세 이상 어르신들이 모델로 나서는 패션쇼가 서울 성동구에서 열린다.



성동구는 다음 달 1일 소월아트홀에서 ‘제4기 성동 시니어모델 성과공유회’를 개최한다고 29일 밝혔다.



구에 따르면 이번 행사는 ‘성동 시니어모델 양성과정’에 참여한 어르신들이 그동안 갈고닦은 실력을 무대 위에서 선보이는 자리다.



행사는 총 2부로 구성된다. 1부에서는 수료생들이 한복 드레스 패션쇼를 선보인다. 2부에서는 선배 시니어모델의 축하 런웨이에 이어 티셔츠와 청바지 차림의 캐주얼 런웨이, 축하공연이 펼쳐진다.



왕십리 도선동 노인복지관이 주관하는 성동시니어모델양성과정은 60세 이상 성동구민을 대상으로 모델 워킹과 자세 교정 등을 전문적으로 교육하는 프로그램이다. 2023년 처음 시작해 지난해까지 수료생 83명을 배출했다. 올해는 교육생 30명이 참여해 바른 자세와 워킹, 표현력을 익혔다.



유보화 구청장은 “이번 성과공유회가 어르신들이 배움과 도전을 통해 새로운 꿈을 펼치고, 그동안 쌓아온 열정과 자신감을 마음껏 보여주는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”고 말했다.

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