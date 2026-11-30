올겨울 서울광장 스케이트장 야간 운영 시간이 늘어나고 관련 공간과 부대시설도 확충된다. 29일 서울시에 따르면 다음달 18일부터 내년 2월9일까지 운영되는 서울광장 스케이트장은 첫 자체 브랜드 ‘SEOUL ON ICE(서울 온 아이스)’로 거듭난다. 서울 온 아이스는 서울(SEOUL)과 빙판 위(ON ICE)를 결합한 이름으로, ‘SEOUL, O! NICE!(서울 오 나이스)’라는 감탄사를 연상시킨다는 설명이다.



서울광장 스케이트장 운영시간은 예년에 비해 금요일의 경우 3시간, 토요일은 1시간30분 연장해 다음 날 0시30분까지다. 성탄전야(12월24일)와 송년제야(12월31일)에는 다음날 오전 1시까지 특별 연장 운영한다.



스케이트장 공간은 한층 개방적으로 바뀐다. 덕수궁 방면을 열린 공간으로 조성해 이용객은 덕수궁과 도심 경관을 바라보며 스케이트를 즐기고, 광장을 지나는 시민도 겨울 정취를 함께 느낄 수 있도록 할 계획이다.



전국 각지의 우수 딸기와 가공품을 만나볼 수 있는 ‘서로장터’(딸기 아이스마켓)를 운영하고, 카페와 서로장터에는 ‘서울배달+땡겨요’를 연계한 사전 주문·결제 서비스를 도입한다. 올해 처음 문을 여는 ‘해치 굿즈숍’에서는 해치와 소울프렌즈 캐릭터 상품, ‘나의 비밀친구 해치’ 애니메이션 관련 상품 등을 만나볼 수 있다.



외국인 관광객의 예약과 현장 이용도 한층 편리해진다. 네이버 예약의 여권 본인인증 기능을 활용해 단기 체류 외국인도 사전 예약할 수 있도록 지원할 계획이다.

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